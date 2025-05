Vom Tor direkt auf Trainerbank: Christian Mendes trainiert TSV Singen

Dieser Positionswechsel hat es in sich und kommt eingermaßen überraschend: Christian Mendes, Torhüter des Türkischer SV Singen, wird Nachfolger von Trainer Ali Günes. Spielender Co-Trainer wird Daniel Niedermann.

Urspünglich wurde Serdar Yalcinkaya als neuer SV-Coach gehandelt. Mit 52 Jahren hütet Mendes, der Dauerbrenner, der auch schon beim FC 08 Villingen unter Vertrag stand, als Kapitän immer noch das Gehäuse des Verbandsligisten, doch damit ist es bald vorbei. Es besteht sogar die Chance, dass er auf der Trainerbank eines Oberligisten Platz nimmt. Nach der 1:2-Niederlage von Tabellenführer Denzlingen beim Freiburger FC liegen die Singener auf Rang zwei, nur vier Zähler dahinter und bei einem Spiel weniger. Mit einem Erfolg am Mittwoch gegen den FC Auggen können sie also bis auf einen Zähler aufschließen. An diesem Samstag steht zum Saisonabschluss das spannende Derby gegen den ESV Südstern Singen auf dem Programm. Die Denzlinger sind zu Hause gegen den abstiegsbedrohten SV Bühlertal gefordert. stek