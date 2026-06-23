Vom Tor bis zur Offensive: Alemannia stellt Landesliga-Neuzugänge vor »Mit Erfahrung, Spritzigkeit, jungen Talenten und viel Motivation« von pm/btfm · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser

Neuzugänge für Alemannia Haibach: Meris Zahirovic (l.) und Ege Noyan (r.) kommen zum Vorjahresvierten der Landesliga Nordwest. – Foto: Viktoria AB, Vatan Spor AB

Sieben neue Spieler und ein alter Bekannter auf der Trainerbank: Der SV Alemannia Haibach hat vor dem Start in die Landesliga Nordwest seine Neuzugänge präsentiert.

"Heute möchten wir Euch, mit großer Vorfreude auf die Runde, unsere Neuzugänge vorstellen. Nach den zahlreichen Abgängen haben wir uns nun noch besser nachbesetzt und steuern mit Erfahrung, Spritzigkeit, jungen Talenten und viel Motivation auf die neue Runde zu", schreibt der Verein dazu in einem Statement auf Instagram. So verstärkt Stefanos Papadimas zur kommenden Saison das Trainerteam des SV Alemannia Haibach. Der ehemalige Spieler des Vereins war zuletzt bei Teutonia Obernau und assistiert – wie angekündigt – fortan Cheftrainer Daniel Diaconu.