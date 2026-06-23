Vom Tor bis zur Offensive: Alemannia stellt Landesliga-Neuzugänge vor

Sieben neue Spieler und ein alter Bekannter auf der Trainerbank: Der SV Alemannia Haibach hat vor dem Start in die Landesliga Nordwest seine Neuzugänge präsentiert.
"Heute möchten wir Euch, mit großer Vorfreude auf die Runde, unsere Neuzugänge vorstellen. Nach den zahlreichen Abgängen haben wir uns nun noch besser nachbesetzt und steuern mit Erfahrung, Spritzigkeit, jungen Talenten und viel Motivation auf die neue Runde zu", schreibt der Verein dazu in einem Statement auf Instagram.
So verstärkt Stefanos Papadimas zur kommenden Saison das Trainerteam des SV Alemannia Haibach. Der ehemalige Spieler des Vereins war zuletzt bei Teutonia Obernau und assistiert – wie angekündigt – fortan Cheftrainer Daniel Diaconu.
Bei den insgesamt sieben Neuzugängen für den Landesliga-Kader setzt der Verein auf einen Mix aus Alt und Jung, die fortan quasi auf allen Positionen neue Möglichkeiten schaffen. Zwischen den Pfosten kehrt Alpay Sevin zurück. Der 28-jährige spielte bereits für die Alemannia und sammelte zuvor für den SV Erlenbach und Vatan Spor Aschaffenburg Erfahrungen in der Bayernliga und der Landesliga.
Ebenfalls vom SV Vatan Spor Aschaffenburg kommen Emre und Eren Uyanik. Die beiden letztgenannten wurden bei Viktoria Aschaffenburg ausgebildet und machten bereits 100 Spiele in der Landesliga Nordwest. Eren spielt im offensiven Mittelfeld oder auf Außen. Emre spielt auf der Sechs oder Acht.
Noch mehr Erfahrung bringt Ege Noyan mit. Der 27-Jährige zählt bereits seit Jahren zum Stammpersonal bei Vatan Spor Aschaffenburg und war Teil des Kaders, der den Verein aus der Bezirksliga bis in die Bayernliga führte.
Mit Aaron Sprung und Meris Zahirovic wechseln zudem zwei Talente von Viktoria Aschaffenburg ans Hohe Kreuz. Beide spielten bislang in der U19 Bayernliga für den Regionalligisten. Sprung ist linker Verteidiger und spielte in der Jugend des SV Darmstadt 98. Zahirovic verstärkt das zentrale Mittelfeld des Landesligisten.
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Ebenfalls vorgestellt hat der Verein Jan Balmert. Der Linksaußen spielte in der Jugend unter anderem bei der JFG Kickers Bachgau und beim TSV Pflaumheim. Vor seinem Wechel nach Haibach war der 24-Jährigen für den TSV Ringheim am Ball.
Noch bleibt Zeit für die Neuzugänge: Der Startschuss für die neue Landesliga-Saison folgt für die Alemannia gegen den TuS Röllbach am 21. Juli. Im Anschluss wartet ein Auswärtsspiel gegen Karlburg und ein Heimspiel gegen den TuS 1893 Aschaffenburg-Leider.
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