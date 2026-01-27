Vom Topscorer im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg in die Oberliga

Mit 18 Treffern und sechs Vorlagen war Marvin Kadner in der abgelaufenen Saison der Topscorer bei den A-Junioren des 1. FC Magdeburg in der DFB-Nachwuchsliga. Dennoch ging es für ihn beim FCM nicht weiter. Die Wege trennten sich im Sommer. Kadner war seitdem vereinslos. Nun hat der Offensivspieler einen neuen Club gefunden.

Der 19-Jährige, der 2024 aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg nach Magdeburg gekommen war, geht künftig wieder in Baden-Württemberg auf Torejagd. Kadner schloss sich dem VfR Mannheim an, der mit dem punktgleichen VfR Aalen um die Meisterschaft in der Oberliga buhlt. Bei seinem neuen Club könnte der Angreifer künftig an der Seite des ehemaligen Bundesliga-Profis Alexander Esswein spielen. Zum Spielerprofil:

"Marvin bringt sehr gute Voraussetzungen mit: Er ist gut ausgebildet, hat in starken Nachwuchsleistungszentren gespielt und verfügt über spannende offensive Fähigkeiten", sagte Ali Ibrahimaj, Sportvorstand des Oberligisten, über den talentierten Neuzugang. "Wir wollen ihm beim VfR die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und sich im Herrenfußball zu etablieren", so Ibrahimaj weiter.

Youngster freut sich über Wechsel: "Der richtige Schritt"

Kadner selbst freut sich, wieder auf dem Platz zu stehen. "Der VfR Mannheim ist für mich der richtige Schritt, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich will hier lernen, hart arbeiten und meine Stärken auf dem Platz zeigen", erklärte der Youngster. Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien "sehr positiv" gewesen und "ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu sein", ergänzte Kadner.