Vom Titeltraum zum Verzicht

– Foto: Tobias Leinhos

Wie der Verein offiziell und fristgerecht gegenüber dem Thüringer Fußball-Verband (TFV) erklärte, verzichtet die Mannschaft auf einen möglichen Aufstieg in die höchste Spielklasse des Freistaats. Die Entscheidung fiel gut einen Monat nach ersten internen Überlegungen und ist vor allem sportlich begründet. Dabei sah es über weite Strecken der Saison durchaus nach einem ernsthaften Aufstiegskandidaten aus. Die Kreisstädter mischten in der Landesklasse Staffel 3 lange Zeit im oberen Tabellendrittel mit, waren zur Winterpause ärgster Verfolger von Tabellenführer Meiningen und konnten sich sogar zum Start der Rückrunde an die Spitze setzen.

Doch in den vergangenen Wochen geriet der Lauf ins Stocken. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen bedeutete einen deutlichen Rückschlag im Titelrennen – und veränderte letztlich auch die Perspektive auf die Aufstiegsfrage. Bereits Ende März hatte sich Johannes Schelhorn, sportlicher Leiter der Eintracht, noch zurückhaltend geäußert: „Natürlich haben wir uns darüber intern schon Gedanken gemacht. Aber es sind aktuell einfach noch zu viele Spiele zu spielen und zu viele Mannschaften mit in der ‚Verlosung‘, dass wir da irgendwelche Internas preisgeben. Klar ist aber auch, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, um die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Wo wir dann stehen und wofür das dann reicht, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.“ Diese Wochen brachten schließlich Klarheit – allerdings nicht im Sinne eines Aufstiegs. Schelhorn begründet den nun erfolgten Verzicht deutlich: „Als es absehbar war, dass es für den ersten Platz und somit sportlich aktuell nicht reicht, haben wir aus sportlichen Gründen einen Aufstiegsverzicht gemeldet.“