Vom Tiefpunkt zurück auf die große Bühne Es gibt Geschichten, die der Fußball nicht schreiben kann – sondern nur das Leben. Die Rückkehr von Serdar Suliman auf den Fußballplatz ist genau so eine. von André Hofmann · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Mit dem FSV Martinroda spielte Serdar Suliman einige Derbys gegen Geratal. – Foto: © Vanessa Gressler

Nach Jahren voller Enttäuschungen, Schmerzen und Zweifel steht der einstige Oberliga-Leistungsträger des FSV Martinroda ausgerechnet beim Eröffnungsspiel der neuen Thüringenliga-Saison wieder im Mittelpunkt. Wenn der Verbandsliga-Aufsteiger 1. Suhler SV 06 am Freitagabend (31. Juli) die SpVgg Geratal empfängt, feiert der 28-Jährige nicht nur seine Rückkehr in den Thüringer Spitzenfußball. Es ist zugleich der Abschluss eines langen persönlichen Leidenswegs.

Vom Oberliga-Leistungsträger zum langen Leidensweg Noch vor wenigen Jahren gehörte Suliman zu den prägenden Gesichtern des FSV Martinroda. Der syrische Nationalspieler begeisterte mit seiner außergewöhnlichen Technik, seinem Spielverständnis und ausgeprägter Torgefahr. In 163 Pflichtspielen für den FSV erzielte er starke 68 Treffer – bemerkenswerte Werte für einen offensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler. Sogar der Traum vom Profifußball schien greifbar. Unter anderem durfte er sich bei einem Probetraining beim FC Hansa Rostock präsentieren. Doch eine schwere Kreuzbandverletzung änderte alles. Beim Salza-Cup 2020 zog sich Suliman die folgenschwere Verletzung zu, die ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental aus der Bahn warf. Drei Jahre später gab es einen weiteren Rückschlag, der das vorläufige Ende seiner Fußballlaufbahn bedeutete: "Ich habe mit dem Fußball aufgehört, nachdem ich mich in meinem letzten Spiel für meinen ehemaligen Verein verletzt hatte. In dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich mit meiner Verletzung weitgehend allein war und nicht die Unterstützung bekommen habe, die ich mir erhofft hatte. Das hat mich persönlich sehr enttäuscht und mir die Freude am Fußball genommen. Deshalb habe ich mich entschieden, eine längere Pause einzulegen", blickt Suliman offen zurück.

Ein Freund gibt nicht auf Dass er heute überhaupt wieder Fußballschuhe schnürt, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Ibrahim El Hajj. Sein langjähriger Freund ließ nicht locker und fragte den Edeltechniker immer wieder, ob er sich nicht doch noch einmal vorstellen könne, auf den Platz zurückzukehren. "Ja, das stimmt. Er hat mich wirklich mehrmals angerufen und nicht aufgegeben. Am Ende hat er mich überzeugt, dem Fußball und dem Suhler SV noch einmal eine Chance zu geben. Darüber bin ich heute sehr froh", erzählt Suliman. Doch nicht nur die Hartnäckigkeit seines Freundes brachte ihn zurück. Entscheidend war vor allem das Umfeld beim Thüringenliga-Aufsteiger. "Ehrlich gesagt hatte ich nach meiner Pause nicht mehr vor, wieder Fußball zu spielen. Nach einiger Zeit habe ich mich aber entschieden, dem Fußball noch einmal eine Chance zu geben, weil ich gehört habe, dass der Suhler SV ein sehr guter Verein ist, in dem es keinen unnötigen Druck gibt und man sich wie in einer Familie fühlt."

Dieses Gefühl bestätigte sich für den 28-Jährigen bereits nach kurzer Zeit. "Heute kann ich sagen, dass das absolut stimmt. Ich bin jetzt seit etwa einem Monat beim Suhler SV und fühle mich hier wirklich sehr wohl. Der Vorstand, das Trainerteam und die Spieler haben mich herzlich aufgenommen. Alle begegnen mir mit Respekt, und ich habe das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen und den richtigen Verein gefunden zu haben."

Serdar Suliman spielt zukünftig in Suhl. – Foto: © 1. Suhler SV 06