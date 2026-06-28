Vom Tempelwald auf den Roten Hügel

Ein weiterer Baustein für die neue Saison: Lamin S Darboe wechselt zum FC Thüringen Weida. – Foto: © Thomas Gorlt

Der Neuzugang hielt seinem bisherigen Verein über viele Jahre die Treue und machte mit konstant starken Leistungen immer wieder auf sich aufmerksam. Nicht wenige trauten ihm bereits seit längerer Zeit den Sprung in eine höhere Spielklasse zu. Durch die Veränderungen in der Vereinsführung sowie auf der Trainerbank beim 1. FC Greiz ergab sich schließlich eine neue Ausgangslage, die den Wechsel auf den Roten Hügel möglich machte. Der FC Thüringen Weida nutzte die sich bietende Gelegenheit und konnte den ambitionierten Spieler von seinem langfristigen Konzept überzeugen.

Mit Lamin S Darboe wechselt ein Spieler vom 1. FC Greiz in die Osterburgstadt, dessen Weg weit über den Fußball hinaus beeindruckt. Der 27-Jährige stammt aus Gambia und kam vor rund 8 Jahren nach Deutschland, nachdem die politische Lage und die inneren Unruhen in seiner Heimat ihn zur Flucht bewegten. Nach einigen Stationen fand er in Greiz nicht nur eine sportliche, sondern auch eine persönliche Heimat. Einen großen Anteil daran hatten Frank und Kevin Brettfeld, die ihn in dieser Zeit unterstützten und ihm den Einstieg in sein neues Leben erleichterten. Aus Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit hielt Darboe seinem Verein über viele Jahre die Treue. Auch beruflich hat sich der Gambier in Deutschland ein neues Leben aufgebaut. Als Handwerker ist er heute im Bereich der Wohnungssanierung tätig und bringt dort täglich sein handwerkliches Geschick ein. Von Fußbodenarbeiten über Malerarbeiten bis hin zu umfangreichen Renovierungen gehört ein vielseitiges Aufgabengebiet zu seinem Arbeitsalltag. Trotz seiner festen beruflichen und privaten Perspektive verfolgt Lamin S Darboe auch im Fußball weiterhin ehrgeizige Ziele. Er steht im Austausch mit dem Nationaltrainer Gambias und träumt davon, sich mit starken Leistungen für eine Nominierung seines Heimatlandes zu empfehlen. Dafür möchte er sich auf einem möglichst hohen sportlichen Niveau beweisen und sieht den Wechsel zum FC Thüringen Weida als wichtigen Schritt in seiner Entwicklung.

Der 27-Jährige freut sich deshalb auf seine zweite Station im deutschen Fußball und möchte seinen Teil dazu beitragen, die ambitionierten Ziele des Vereins erfolgreich mitzugestalten: „Bevor ich nach vorne blicke, möchte ich mich von Herzen bei Kevin und Frank Brettfeld bedanken. Beide haben sich in all den Jahren immer um mich gekümmert und mich sowohl auf als auch neben dem Fußballplatz unterstützt. Das ist alles andere als selbstverständlich und dafür werde ich ihnen immer dankbar sein. Ein großes Dankeschön gilt außerdem dem 1. FC Greiz. Der Verein hat mich von Anfang an herzlich aufgenommen, hervorragend integriert und ich durfte dort viele Freundschaften schließen, die bis heute bestehen. Ich wünsche dem gesamten Verein für die Zukunft nur das Beste. Da ich weiterhin in Greiz wohnen werde, schaue ich natürlich auch künftig immer wieder auf dem Tempelwald vorbei und verfolge die Geschehnisse mit großem Interesse. Jetzt freue ich mich jedoch auf meine neue Aufgabe beim FC Thüringen Weida und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“