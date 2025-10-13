Vom Talent zum Leistungsträger

Luca Erlein ist erst 18 Jahre alt und seit neuestem fester Teil der zweiten Mannschaft der U23 der TSG Hoffenheim. Dort wird er in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Aber bereits im vergangenen Sommer war er bei der Vorbereitung der Profis für drei Wochen dabei. Sein Profi-Debüt hat er auch schon gegeben – in der Europa League gegen Anderlecht. "Da wurde ich in der 73. Minute eingewechselt", erinnert er sich.

Ein steiler Aufstieg für den Innenverteidiger, der in Wiesloch angefangen hat zu kicken. Mit sieben Jahren geht es weiter zum FC-Astoria Walldorf. Nach einem Probetraining in Hoffenheim wird er dort ins Kinderperspektivteam aufgenommen. So trainiert und spielt er bis zur U12 gleich bei zwei Vereinen. "Eigentlich habe ich schon immer bei den ein Jahr älteren mitgespielt und mich da gut eingelebt", erzählt Luca. Deswegen macht ihm auch das Wechseln später zwischen U19 und U23 nichts aus – "ich habe mich in jedem Jahrgang wohlgefühlt."

Ganzheitliche Förderung durch Anpfiff ins Leben Bei der U23 soll noch lange nicht Schluss sein - dafür hat Luca seine Ausbildung zum Bürokaufmann erstmal auf Eis gelegt, um sich ganz auf seine Karriere als Profi zu konzentrieren. Fünf Tage die Woche ist Training, am Wochenende dann immer ein Spiel. Begleitet wird er insbesondere von seinem Vater, der ihn auch lange trainiert hat. Und von Anpfiff ins Leben. Sowohl beim FC-Astoria Walldorf, Partnerverein von Anpfiff, als auch bei der TSG Hoffenheim stand ihm das Förderprogramm zur Seite. In Walldorf war das Jugendförderzentrum, direkt am Sportplatz gelegen, eine wichtige Anlaufstelle. Die Anpfiff-Koordinatoren um Alex Keller standen Luca dort in seiner sportlichen, schulischen, beruflichen und sozialen Entwicklung zur Seite. Auch beim Wechsel zur TSG Hoffenheim blieb Anpfiff ins Leben ein verlässlicher Partner: Jule Schneider, Laufbahnbegleiterin vor Ort, unterstützte ihn ganzheitlich in Schule, Beruf und persönlichen Themen.

Luca Erlein (r.) gehört diese Saison zum Stammpersonal in Hoffenheims U23. – Foto: Imago Images