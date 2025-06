Vom Tabellennachbarn - Newroz Hildesheim verpflichtet Top-Talent

Der SV Newroz Hildesheim spielte in seiner Premieren-Saison in der Landesliga eine super Rolle und gehörte definitiv zu den Spitzenteams der Liga. Am Ende beendete der Aufsteiger die Saison auf dem fünften Platz. In Zukunft soll es noch höher hinaus gehen. Dafür wurde nun ein weiterer Neuzugang vorgestellt..