Anas Zoabi kommt in der laufenden Spielzeit beim VfR Voxtrup auf dreizehn Einsätze, in denen er bereits fünf Tore und zwei weitere Assists beisteuern konnte. Aufgrund der immens starken Offensive des VfR gelang es Zoabi zuletzt nicht so wirklich, sich durchzusetzen. Beim TSV Venne hat der Offensivmann die Chance, mehr Spielzeit zu bekommen und sein Können unter Beweis zu stellen. Zoabi überzeugte in seiner Vergangenheit vor allem mit seinem Tempo und seinem Spielwitz. Sogar acht Landesligaeinsätze bei der ersten Mannschaft von SC Melle 03 hat "Anas" vorzuweisen. Darüber hinaus spielte der zukünftiger TSVler ausschließlich in der Bezirksliga Weser-Ems und bringt demnach reichlich Erfahrung mit. Beim VfR Voxtrup spielt Anas Zoabi tatsächlich erst seit dieser Saison – das Kapitel wird also schnell wieder beendet.