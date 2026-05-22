Vom Tabellenende zum Aufschwung TuS Hartenholm begeistert mit starker Rückrunde und Zukunftsplan von Olaf Wegerich · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser

Der Hartenholmer Paul Gehrmann hier im Spiel beim SC Rönnau 74. – Foto: Olaf Wegerich

Verlinkte Inhalte LL Holstein Hartenholm

Der TuS Hartenholm sorgt derzeit in der Landesliga für mächtig Aufsehen. Die Pflichtspiel-Statistik im Jahr 2026 kann sich mehr als sehen lassen: In 14 Pflichtspielen holten die Segeberger acht Siege, fünf Unentschieden und mussten lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Damit gehört der TuS Hartenholm zu den besten Mannschaften der Rückrunde und das, nachdem das Team zur Winterpause mit nur elf Punkten noch abgeschlagen am Tabellenende stand.

Dass die Hartenholmer diesen beeindruckenden Turnaround geschafft haben, kommt nicht von ungefähr. Im Verein wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Stellschrauben gedreht. Einen entscheidenden Anteil daran hat das neu formierte Trainerduo um Jörg Zenker und Jan Vogelsang. Während Zenker vor allem auf klassische Tugenden wie Einsatz, Disziplin setzt, ergänzt Vogelsang das Trainerteam mit modernen Impulsen perfekt. Auch neben dem Platz wurde intensiv gearbeitet. Mit Tim-Marvin Meyer übernahm im November eine neue sportliche Leitung das Ruder – und die zeigte direkt Wirkung. Insgesamt elf neue Spieler konnten verpflichtet werden. Darunter befinden sich unter anderem Samuel Aphrem vom PSV Neumünster, Santino Laubinger von Inter Türkspor Kiel sowie Sabri Nasri, der ebenfalls Oberliga-Erfahrung mitbringt.

Hinzu kamen talentierte Youngster aus unteren Spielklassen, die frischen Schwung in den Kader brachten.

Tim Marvin Meyer hat als neuer sportlicher Leiter beim TUS in der Winterpause einiges bewegt. – Foto: Olaf Wegerich

Tim-Marvin Meyer blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück:

„Alle zusammen haben im letzten halben Jahr extrem hart gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erreichen. Wir hatten bereits in der Hinrunde viel Qualität im Kader, mit Spielern wie Robert Wasner, Maxi Kokot, Jan-Andre Siewers, Blerim Bara oder Paul Gehrmann. Im Winter ist es uns dann gelungen, den Kader quantitativ und qualitativ gezielt zu verstärken.“

Außerdem bin ich froh, dass wir Jan Vogelsang als Co-Trainer gewinnen konnten. Er passt wie die Faust aufs Auge zum TuS Hartenholm. Die Zusammenarbeit mit dem kompletten Staffteam macht riesigen Spaß“, so Meyer weiter. Besonders hebt er außerdem das enge Verhältnis innerhalb des Vereins hervor: „Gemeinsam mit unserem aktiven Sponsor Arne Westphal und dem Trainerteam pflegen wir einen sehr engen Austausch und planen die nächsten Schritte immer gemeinsam.“ Die Zielsetzung für die kommende Saison ist klar formuliert. „Wenn alle fit sind, können wir jeder Mannschaft gefährlich werden. Unser Ziel wird es aber in erster Linie sein, uns in der Liga zu etablieren und die positive Entwicklung fortzusetzen“, betont Meyer.

Trainer Jörg Zenker und der TUS Hartenholm haben mit dem 10. Platz souverän den Klassenerhalt geschafft. – Foto: Olaf Wegerich