Vom Tabellenende zum Aufschwung

Der TuS Hartenholm sorgt derzeit in der Landesliga für mächtig Aufsehen. Die Pflichtspiel-Statistik im Jahr 2026 kann sich mehr als sehen lassen: In 14 Pflichtspielen holten die Segeberger acht Siege, fünf Unentschieden und mussten lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Damit gehört der TuS Hartenholm zu den besten Mannschaften der Rückrunde und das, nachdem das Team zur Winterpause mit nur elf Punkten noch abgeschlagen am Tabellenende stand.
Dass die Hartenholmer diesen beeindruckenden Turnaround geschafft haben, kommt nicht von ungefähr. Im Verein wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Stellschrauben gedreht. Einen entscheidenden Anteil daran hat das neu formierte Trainerduo um Jörg Zenker und Jan Vogelsang. Während Zenker vor allem auf klassische Tugenden wie Einsatz, Disziplin setzt, ergänzt Vogelsang das Trainerteam mit modernen Impulsen perfekt.
Auch neben dem Platz wurde intensiv gearbeitet. Mit Tim-Marvin Meyer übernahm im November eine neue sportliche Leitung das Ruder – und die zeigte direkt Wirkung. Insgesamt elf neue Spieler konnten verpflichtet werden. Darunter befinden sich unter anderem Samuel Aphrem vom PSV Neumünster, Santino Laubinger von Inter Türkspor Kiel sowie Sabri Nasri, der ebenfalls Oberliga-Erfahrung mitbringt.
Hinzu kamen talentierte Youngster aus unteren Spielklassen, die frischen Schwung in den Kader brachten.
Tim-Marvin Meyer blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück:
„Alle zusammen haben im letzten halben Jahr extrem hart gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erreichen. Wir hatten bereits in der Hinrunde viel Qualität im Kader, mit Spielern wie Robert Wasner, Maxi Kokot, Jan-Andre Siewers, Blerim Bara oder Paul Gehrmann. Im Winter ist es uns dann gelungen, den Kader quantitativ und qualitativ gezielt zu verstärken.“
Außerdem bin ich froh, dass wir Jan Vogelsang als Co-Trainer gewinnen konnten. Er passt wie die Faust aufs Auge zum TuS Hartenholm. Die Zusammenarbeit mit dem kompletten Staffteam macht riesigen Spaß“, so Meyer weiter. Besonders hebt er außerdem das enge Verhältnis innerhalb des Vereins hervor: „Gemeinsam mit unserem aktiven Sponsor Arne Westphal und dem Trainerteam pflegen wir einen sehr engen Austausch und planen die nächsten Schritte immer gemeinsam.“
Die Zielsetzung für die kommende Saison ist klar formuliert. „Wenn alle fit sind, können wir jeder Mannschaft gefährlich werden. Unser Ziel wird es aber in erster Linie sein, uns in der Liga zu etablieren und die positive Entwicklung fortzusetzen“, betont Meyer.
Auch Cheftrainer Jörg Zenker zeigt sich stolz auf seine Mannschaft:
„Ich habe immer an die Jungs geglaubt. Wir haben unglaublich hart gearbeitet. Angefangen hat alles im Trainingslager in Dänemark, die Ergebnisse davon haben wir gerade in den vielen englischen Wochen gesehen. Ich freue mich riesig auf die nächste Saison.“ Der Trainingsauftakt ist bereits für den 22. Juni angesetzt. Ein Highlight der Vorbereitung wird erneut ein Kurz-Trainingslager in Hohwacht an der Ostsee sein.
Auch hinter den Kulissen wird beim TuS Hartenholm intensiv an der Zukunft gearbeitet. Ein wichtiger strategischer Schritt ist dabei der Anschluss an die JFV Südholstein. Gemeinsam mit dem SV Henstedt-Ulzburg kann der TuS Hartenholm künftig leistungsorientierten Jugendfußball auf Oberliga-Niveau anbieten.
Für die Verantwortlichen ist dies ein bedeutender Schritt für die langfristige Entwicklung des Vereins. Tim-Marvin Meyer erklärt dazu: „Das kann die Antwort auf morgen sein. Wir haben jetzt frühzeitig Zugriff auf talentierte junge Spieler aus der Region und können sie gezielt fördern.“
Die JFV Südholstein gilt seit Jahren als Erfolgsmodell im Nachwuchsbereich. Durch den Austritt der Kaltenkirchener TS ergab sich für den TuS Hartenholm die Möglichkeit, Teil dieses Projekts zu werden. „Diese Chance wollten wir unbedingt nutzen“, betont Meyer. Ziel sei es, junge Talente aus der Region langfristig an den Verein und den Herrenbereich heranzuführen.
Parallel dazu laufen auch die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Mit Levin Stölten konnte sich der TuS Hartenholm bereits einen hochinteressanten Neuzugang sichern. Der 20-jährige Mittelfeldspieler vom TuS Tensfeld gilt als großes Talent und stand bei mehreren Vereinen auf dem Zettel. In 31 Spielen erzielte der offensive Mittelfeldspieler starke 21 Tore.
„Ich habe mich für den TuS entschieden, weil ich die Energie und den Elan im Verein spüre, sich weiterentwickeln zu wollen. Ich freue mich auf die Mannschaft und die Landesliga“, erklärt Stölten.
Neben ihm verstärkt künftig auch Yannik Hamann den TuS Hartenholm. Der erfahrene Spieler bringt Oberliga-Erfahrung mit und möchte nach seiner Fußballpause wieder voll angreifen.
Zusätzlich sollen mehrere Talente aus der eigenen Jugend an den Herrenbereich herangeführt werden. Meyer erklärt:
„Ich freue mich besonders auf die drei A-Jugendspieler Noel Kuberka, Nico Lischkat und Mika Lischkat. Wir wollen sie optimal integrieren und ihre Qualitäten weiterentwickeln.“
Die Kaderplanung ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. „Wir befinden uns weiterhin mit weiteren Spielern in Gesprächen und sind optimistisch, an die erfolgreiche Rückrunde anknüpfen zu können“, so Meyer abschließend.
(Quelle: TUS Hartenholm)