Vom Stürmerproblem zum Landesliga-Rekord: Murnau trifft plötzlich nach Belieben

Schon wieder zappelt der Ball im Netz und ein Murnauer jubelt: Murat Höbekkaya ist das beste Beispiel, warum das Stürmerproblem behoben ist. – Foto: Markus Nebl

Murat Höbekkaya sollte sich in seiner Arbeitszeit eigentlich mit Autos beschäftigen. Aber das war am Montag danach schon eine Herausforderung für sich. Sehr oft hatte er im Autohaus die Geschichte zu erzählen, wie er und die Kollegen 13 Treffer zustande brachten. In der Landesliga wohlgemerkt, das ist ja nicht die Weißbier-Klasse. Als Reaktion schlug ihm Ungläubigkeit entgegen. „Was ist eigentlich bei uns los, das ist nicht normal“, so fasst er’s zusammen.

Wer die höchsten Berge erklimmt, sollte auch einmal im Tal gestanden haben. Und so schweiften Jonas Schrimpfs Gedanken ab, führten zu jenem Tag, als er mit zehn Jahren in seinem Heimatverein Mittenwald die Seite der Gedemütigten eingenommen und einmal 1:19 verloren hatte. „Richtig auf die Mütze bekommen“, erinnert sich der heute 25-Jährige an sein Spiel in der E-Jugend. Der Gegner damals hieß TSV Murnau . Mit eben jenem Club hat er gerade selbst für ein Spektakel gesorgt, das selbst außerhalb des Oberlands beachtet wird. Noch nie fielen in einem Spiel der Bayerischen Landesliga so viele Tore, noch nie schoss ein einziger Verein so viele. 13:4 stand es beim Sieg über Wacker München am Samstag.

Murnau stellt Landesliga Rekord auf – Stürmer-Problem löst sich in Luft auf

Diese Dimension war nicht abzusehen. Bei all dem Elan und der Jugendlichkeit, die die Drachen und ihren Aufschwung seit Jahren umweht, haftete ein Makel an den Murnauer Fußballern. Sie, vor allem die Angreifer, schossen einfach zu wenig Tore. Das reichte so weit, dass Trainer und Mannschaft vor knapp einem Jahr offiziell ein Stürmer-Problem ausdiskutierten. „Letztes Jahr treffen wir alle das Tor nicht – dieses Mal auf einmal jeder“, sagt Höbekkaya, selbst schon sechsmal Torschütze in fünf Partien, darunter am Samstag mit einem Dreierpack – sein erster bei den Männern.

Auch wenn das Pech von früher nie an Jonas Schrimpf klebte, kann er doch gut erklären, was sich verändert hat. Als die Torschusspanik in der Vorbereitung schon wieder um sich schlug, griff Trainer Andi Haidl in die Trickkiste. Er isolierte die Positionen öfter im Training, packte sämtliche Granden des Murnauer Offensiv-Orchesters zusammen und ließ sie schießen, schießen, schießen. Aus allen Positionen und Lagen. Mittlerweile machen sie das mindestens einmal pro Woche. Würde es ein Gerät geben, um Selbstvertrauen zu messen, würde die Nadel immer weiter ausschlagen. Höbekkaya, der schon jetzt seine Ausbeute der Vorsaison überboten hat, sagt: „Ich bin gerade sehr überzeugt von mir, auch wenn ich nur ein bisschen spiele.“ Jeder Treffer ist für Murnaus Angreifer gerade wie ein Gratisbesuch an der Tankstelle, nur dass der Speicher keine Grenze hat. Höbekkaya hält fest: „Wir haben lange darauf gewartet: Das Stürmerproblem ist behoben.“

Grenze zwischen Stammpersonal und Joker verschwindet komplett

Auch fußballerisch gibt es eine Deutung der Ereignisse. Bereits vorige Saison war es so, dass man den TSV in den ersten Runden ausknocken musste. Am Ende war das nicht zu schaffen. Zu viel Athletik, zu viel Jugend, zu viel Klasse rückt von der Bank nach. Nachdem nun fast alle Künstler im Angriff fit sind, hat Murnau ein ganzes Ensemble an Spitzenleuten beisammen und diesen kleinen Vorteil zur Superkraft ausgeweitet. Regelmäßig wechselt Haidl drei, vier neue Leute ein, die für jedes Team der Klasse eine Bereicherung wären. Die Grenze zwischen Stammpersonal und Joker verschwindet komplett. „Die Qualität, die da herumläuft, ist geisteskrank“, betont Schrimpf. Er erklärt: „Die erste Elf macht den Gegner in den ersten 60, 70 Minuten platt, die anderen haben dann das Zeug, ein Ergebnis nach oben zu schrauben.“ Diese Art der Kriegsführung funktionierte bereits zuvor, gerade aber jetzt, wo sich viele Gegner noch finden müssen, nochmals besser.

„Wir dürfen keinen Höhenflug bekommen.“

Murat Höbekkaya

Siehe Samstag. Wie nach etwa 75 Minuten das 9:2 fiel, „war jedem klar, dass da noch was passiert“, sagt Schrimpf. Über die Tore an sich „haben wir uns gar nicht mehr richtig freuen können“, räumt der Zugang ein. Sehr wohl aber über die kleinen Genüsse der Kollegen. Solch fleißigen Nebenleuten wie Sanel Dacic oder Höbekkaya gönne man es in spezieller Weise, sagt der „Scampi“. Mit ein paar Stunden Abstand setzte dann auch der Realitätssinn wieder ein. „Wir dürfen keinen Höhenflug bekommen“, sagt Höbekkaya. Jeder wusste die Gegnerschaft der ersten Spiele einzuordnen. „Keine Laufkundschaft, aber die Titelfavoriten kommen erst noch“, ordnet Schrimpf ein. An diesem Freitag geht’s nach Hallbergmoos, selbst erklärter Mitfavorit um den Aufstieg. Auch am Flughafen hat man sehr genau beobachtet, was sich am Staffelsee ereignet hat an diesem Samstag im August, der so schnell nicht mehr vergessen wird.