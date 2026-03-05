Vom Stehplatz in den VIP-Olymp: Ein Heidenheimer Fan gewinnt

– Foto: IMAGO / kolbert-press

Wenn am Samstag, 7. März, um 15:30 Uhr der Anpfiff ertönt, wird die Anspannung in der Voith-Arena fast greifbar sein. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga zählt für den 1. FC Heidenheim gegen die TSG Hoffenheim jeder Zentimeter Boden. Inmitten dieser elektrisierenden Atmosphäre wird ein Mann das Geschehen mit ganz neuen Augen verfolgen: Dominik Maier aus Westhausen. Der 45-Jährige hat sich unter 550 Teilnehmern beim Instagram-Gewinnspiel von FuPa Württemberg durchgesetzt und die begehrten 1 x 2 VIP-Tickets ergattert. Für den treuen Fan, der sonst im Stehplatzblock mitleidet, wird dies eine völlig neue Fußballwelt sein.

Für Dominik Maier, der im öffentlichen Dienst tätig ist, ist der Besuch bei den Heimspielen der Heidenheimer eigentlich fester Bestandteil seines Lebens. Doch während er normalerweise im Stehplatzbereich mitfiebert, darf er nun erstmals den exklusiven Komfort der Haupttribüne genießen. „Das ist ein toller Gewinn. Ich bin FCH-Fan und habe seit einigen Jahren eine Dauerkarte im Stehplatzbereich, aber als VIP war ich bislang noch nicht bei einem Heidenheimer Heimspiel dabei. Das ist nun das erste Mal. Es wird bestimmt ein cooles Erlebnis“, freut sich der Gewinner. Die Vorfreude ist ihm anzumerken.

Die Leidenschaft für das runde Leder ist bei Dominik Maier nicht nur auf das Zuschauen beschränkt; er trägt das Gen des aktiven Fußballers in sich. Seine Wurzeln liegen sportlich gesehen in Niederbayern, wo er selbst die Stiefel schnürte und die Intensität auf dem Platz hautnah miterlebte. „Ich habe früher beim SV Schwanenkirchen bei Passau aktiv Fußball gespielt“, berichtet er von seiner eigenen Zeit auf dem Platz. Diese Erfahrung als ehemaliger Aktiver lässt ihn das Spielgeschehen in der Bundesliga mit einer besonderen Fachkenntnis verfolgen. Er weiß, wie sich der Rasen unter den Stollen anfühlt, was den kommenden Nachmittag auf der komfortablen Haupttribüne zu einem ganz besonderen Kontrastprogramm macht.

Hoffen auf das Wunder Bundesliga-Verbleib

Trotz aller Annehmlichkeiten, die der VIP-Status mit sich bringt – vom reservierten Parkplatz direkt am Stadion bis hin zum exzellenten kulinarischen Angebot –, bleibt Maier im Herzen ein Fan, für den nur das nackte Ergebnis zählt. Die sportliche Lage des 1. FC Heidenheim ist prekär, der Abstiegskampf verlangt Mannschaft und Anhängern alles ab. „Ich hoffe auf einen Heimsieg des FCH. Vielleicht klappt es dann noch mit dem Verbleib in der Bundesliga“, gibt er sich kämpferisch. Es wäre die perfekte Geschichte: Die erste VIP-Erfahrung, gekrönt von einem Sieg, der die Hoffnung auf ein weiteres Jahr im Oberhaus des deutschen Fußballs am Leben erhält.

Ein Rundum-Erlebnis der Extraklasse

Das Paket von FuPa macht diesen Samstag für den Westhausener zu einem Feiertag des Fußballs. Gemeinsam mit einer Begleitperson darf er die sogenannten „Flanierkarten“ nutzen, die nicht nur erstklassige Sicht auf das Duell gegen die TSG Hoffenheim garantieren, sondern auch den Zugang zu den exklusiven VIP-Bereichen eröffnen. Hier wird das leckere Essen zur Nebensache, wenn die Fachgespräche über Taktik und Tabellenstand beginnen. Für einen Mann, der sonst im Stehplatzbereich für Stimmung sorgt, ist dieser Wechsel in das Herz der Business-Seats ein einmaliges Ereignis, das die emotionale Bindung zum Verein weiter festigt.

Ein unvergesslicher Nachmittag

Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Dominik Maier einen Fußballnachmittag erleben wird, der sich tief in sein Gedächtnis einbrennen wird. Weg vom Gedränge des Stehblocks, hin zur Exklusivität der Haupttribüne – und das alles im Dienst der Leidenschaft für seinen 1. FC Heidenheim. Wenn der Schiedsrichter die Partie anpfeift, wird Maier einer von Tausenden sein, die hoffen und bangen, aber einer der wenigen, die diesen Moment mit dem Glanz und dem Komfort eines VIP-Gastes genießen dürfen. FuPa gratuliert herzlich und wünscht einen unvergesslichen Tag in der Voith-Arena.