Vom Start weg eine Marke – jetzt soll das nächste Kapitel folgen

Was für ein erstes Jahr: Die Fulle-Kicker Kassel haben in ihrer Premierensaison direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Ungeschlagen zur Meisterschaft in der Kreisliga C, über 100 erzielte Tore in 20 Spielen – sportlich war der Auftakt des neuen Kasseler Vereins ein voller Erfolg. „Es ist schwer, da nicht zufrieden zu sein“, bringt es Vorstand Ricardo Andraos auf den Punkt. Noch bemerkenswerter als die Zahlen ist aber das, was abseits des Spielfelds gewachsen ist: Der Verein wuchs von acht Gründungsmitgliedern auf über 50, die Fanbase wächst stetig – der Fulle-Fluss ist zum Symbol einer neuen, lebendigen Fußball-Community geworden.