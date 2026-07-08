 2026-07-06T13:26:36.144Z

Transfers

Vom SSV Ulm in die Bayernliga: TSV verpflichtet Abwehrtalent

Neudrossenfeld schließt Kaderlücke: »Linus ist fußballerisch top ausgebildet, mit beiden Füßen sehr gut und hat auch charakterlich sofort überzeugt«

von pm/btfm · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser
Neuzugang beim TSV Neudrossenfeld: Ladenburger kam in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga.
Neuzugang beim TSV Neudrossenfeld: Ladenburger kam in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga. – Foto: Imago/Lucca Fundel

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Bayernliga Nord
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Münchberg

Verstärkung für die Defensive: Der TSV Neudrossenfeld hat rund zwei Wochen vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus der U19-Bundesliga vom SSV Ulm wechselt Linus Ladenburger in die Bayernliga Nord.

Der 19-Jährige misst 1,90 Meter und bringt Erfahrung aus den Nachwuchsabteilungen der SpVgg Greuther Fürth sowie des VfR Aalen mit. Seit 2022 kickt der Defensivspezialist beim SSV Ulm. Die Verantwortlichen schließen mit dieser Verpflichtung eine Lücke in den hinteren Reihen.

"Wir hatten auf dieser Position ja bekanntlich noch Bedarf und sind sehr glücklich, dass wir dieses Puzzleteil nun einsetzen konnten. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern mit einem hochtalentierten Jugend-Bundesliga Spieler", kommentiert Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim TSV, die Verpflichtung. "Linus ist erwartungsgemäß fußballerisch top ausgebildet, mit beiden Füßen sehr gut und hat insbesondere auch charakterlich sofort überzeugt. Wenn er sich an den Herrenbereich gewöhnt hat, kann er zu einer absoluten Verstärkung werden."

Neudrossenfeld fordert nach Ladenburger-Transfer den FC Eintracht Münchberg – Neuzugang traf im Pokal

Für sein neues Team geht die Vorbereitung derweil bereits am Donnerstag, den 9. Juli, weiter. Um 18:30 Uhr steht der nächste Härtetest auf dem Programm, wenn der TSV den FC Eintracht Münchberg, den Vorjahreszweiten der Landesliga Nordost, fordert.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
18:30live

In das Testspiel geht die Mannschaft von Andreas Baumer mit etwas Rückenwind: Am Wochenende gab es den ersten Pflichtspiel der neuen Saison den ersten Sieg. Im Pokal schlugen die Oberfranken den SV Buckenhofen mit 1:0. Das Tor des Tages markierte mit Fardin Rabet ein Neuzugang. Der 24-Jährige kehrte im Sommer nach einem Fußball-Abenteuer in Zypern zurück in die Bayernliga Nord.

Sa., 04.07.2026, 14:00 Uhr
SV Buckenhofen
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TSV Neudrossenfeld
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