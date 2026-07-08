Vom SSV Ulm in die Bayernliga: TSV verpflichtet Abwehrtalent

Neuzugang beim TSV Neudrossenfeld: Ladenburger kam in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga. – Foto: Imago/Lucca Fundel

Verstärkung für die Defensive: Der TSV Neudrossenfeld hat rund zwei Wochen vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus der U19-Bundesliga vom SSV Ulm wechselt Linus Ladenburger in die Bayernliga Nord.

Der 19-Jährige misst 1,90 Meter und bringt Erfahrung aus den Nachwuchsabteilungen der SpVgg Greuther Fürth sowie des VfR Aalen mit. Seit 2022 kickt der Defensivspezialist beim SSV Ulm. Die Verantwortlichen schließen mit dieser Verpflichtung eine Lücke in den hinteren Reihen.

"Wir hatten auf dieser Position ja bekanntlich noch Bedarf und sind sehr glücklich, dass wir dieses Puzzleteil nun einsetzen konnten. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern mit einem hochtalentierten Jugend-Bundesliga Spieler", kommentiert Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim TSV, die Verpflichtung. "Linus ist erwartungsgemäß fußballerisch top ausgebildet, mit beiden Füßen sehr gut und hat insbesondere auch charakterlich sofort überzeugt. Wenn er sich an den Herrenbereich gewöhnt hat, kann er zu einer absoluten Verstärkung werden."