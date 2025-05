Vom SSV Merten zum Bonner SC: Markus Arendt wird Technischer Direktor

Beim SSV Merten wird der Abschied mit großem Bedauern aufgenommen. Arendt war maßgeblich an der positiven sportlichen Entwicklung der Mannschaft beteiligt. Unter seiner Regie gelang es dem Team, sich in der Spitzengruppe der Mittelrheinliga fest zu setzen. Der aktuell zweite Tabellenplatz ist Ausdruck der erfolgreichen Arbeit des 40-Jährigen. „Wir verlieren mit Markus Arendt nicht nur einen kompetenten sportlichen Leiter, sondern auch eine geschätzte Persönlichkeit, die unser Vereinsleben maßgeblich mitgestaltet hat“, erklärte der 1. Vorsitzende des SSV Merten, H. Theo Riegel.

Arendt selbst blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit in Merten zurück. „Ich hatte hier dreieinhalb intensive, sehr prägende Jahre. Gemeinsam mit dem Team, dem Trainerstab und dem Vorstand haben wir sportlich viel erreicht und den Verein Schritt für Schritt weiterentwickelt. Für das Vertrauen und die Unterstützung möchte ich mich herzlich bedanken. Der Abschied fällt mir nicht leicht, wenngleich ich mich auf die neue Herausforderung freue“, so Arendt. Die Nachfolge beim SSV Merten ist bereits in Vorbereitung, ein nahtloser Übergang soll sichergestellt werden.

Ab dem Sommer wird Arendt seine umfangreiche Erfahrung in die Strukturen des Bonner SC einbringen, der in der kommenden Saison in der Regionalliga West antreten wird. Als Technischer Direktor wird er eine zentrale Rolle einnehmen. Zu seinem Aufgabengebiet gehören die Organisation und Optimierung des Trainingsbetriebs der ersten Mannschaft, die Weiterentwicklung der Scoutingabteilung in enger Abstimmung mit Chefscout Florian Mager sowie die Förderung des Übergangs der Nachwuchsspieler aus dem BSC-Leistungszentrum in den Seniorenbereich.