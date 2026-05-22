 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Vom SSV Allendorf in die Verbandsliga: Kunz erklärt Wechsel

Teaser KOL WEST/VL MITTE: +++ „Zocker“ Leon Kunz erklärt den Wechsel zum Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. Auf Nachfrage spricht der Ausnahmespieler aber auch noch mal kurz über den SSV Allendorf +++

von Redaktion · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser
Läuft künftig in der Fußball-Verbandsliga für den SSC Burg auf: Ausnahmespieler Leon Kunz. (Archivbild) © Henrik Schneider
Läuft künftig in der Fußball-Verbandsliga für den SSC Burg auf: Ausnahmespieler Leon Kunz. (Archivbild) © Henrik Schneider

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Wetzlar. Im Gespräch mit dieser Redaktion Mitte März hatte Leon Kunz noch erklärt, dass er nicht an einen Rückzug des Fußball-Kreisoberligisten SSV Allendorf glaubt. Dass der Ausnahmespieler den Verein im Sommer verlassen würde, stand zu diesem Zeitpunkt schon fest. Kurz darauf sollte der „Worst Case“ aus Sicht des Dill-Clubs dann aber eintreten. Die Schwarz-Gelben zogen die Reißleine und treten ab Sommer in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Flammersbach in der B-Liga an.

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