Vom SSV Allendorf in die Verbandsliga: Kunz erklärt Wechsel

Wetzlar. Im Gespräch mit dieser Redaktion Mitte März hatte Leon Kunz noch erklärt, dass er nicht an einen Rückzug des Fußball-Kreisoberligisten SSV Allendorf glaubt. Dass der Ausnahmespieler den Verein im Sommer verlassen würde, stand zu diesem Zeitpunkt schon fest. Kurz darauf sollte der „Worst Case“ aus Sicht des Dill-Clubs dann aber eintreten. Die Schwarz-Gelben zogen die Reißleine und treten ab Sommer in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Flammersbach in der B-Liga an.
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