„Vom Spielverlauf her super ärgerlich und total unnötig“

Es war ein Nachmittag, der aus Sicht der VfB Fallersleben II lange nach einem erfolgreichen Saisonabschluss aussah und am Ende doch mit großer Enttäuschung endete. Gegen SV Gifhorn verspielte die Mannschaft eine deutliche Führung und musste sich nach einer dramatischen Schlussphase mit einem 4:4 begnügen.

Das erste Tor entstand nach einem Missverständnis beim Gegner. „Zum 1:0 führte aber trotzdem ein Kommunikationsfehler zwischen der Abwehrkette und dem Torwart aus Gifhorn, was dann Alessandro Lamera super nutzt.“

„Wir kommen gut in die Partie rein, so wie die letzten Wochen ebenfalls“, sagte Trainer Cedric Wienhold nach dem Abpfiff. Und tatsächlich erwischten die Gastgeber den besseren Start. „Wir führen auch wieder nach einer knappen Viertelstunde mit 2:0, auch verdient zu dem Zeitpunkt. Gifhorn stand ein bisschen tiefer, dadurch hatten wir mehr Platz zum Spielaufbau und hatten auch genügend Räume.“

Auch am zweiten Treffer war Alessandro Lamera maßgeblich beteiligt. „Das 2:0 leitet Lamera auch wieder ein mit einem schönen tiefen Ball in die Spitze. Dennis Knaus ist dann im Eins-gegen-eins sehr kalt und macht dann auch das Ding zum 2:0.“

Doch mit der klaren Führung begann die Partie zu kippen. Eine Szene sorgte für Diskussionen und brachte die Gäste zurück ins Spiel. „Dann ist es halt eine richtig dumme Szene. Unsere Spieler denken, dass es ein Foulspiel war, weil Alessandro Lamera in deren Augen gefoult worden ist. Der Schiedsrichter pfeift aber nicht und meine Jungs hören auf zu spielen.“

Wienhold stellte allerdings klar: „Die Szene war genau vor meinen Augen, das war halt auch kein Freistoß.“

SV Gifhorn nutzte die Situation konsequent aus. „Gifhorn spielt es dann mit einem tiefen Ball relativ schnell in die Spitze auf Wayne Rudt. Wenn der so eine Chance bekommt im Eins-gegen-eins, ist er natürlich auch eiskalt und macht das Ding zum 2:1.“ Für den Trainer war dies ein Wendepunkt. „Da holen wir Gifhorn das allererste Mal wieder zurück ins Spiel. Ab dem Zeitpunkt war es halt auch ein Spiel, was total offen war.“

Noch vor der Pause hätten beide Teams treffen können. „Wir haben Glück, dass wir nicht schon vor der Halbzeit das 2:2 kriegen, haben aber auch die Möglichkeit auf das 3:1 in der ersten Halbzeit. Das waren wirklich sehr, sehr viele Chancen.“

Nach dem Seitenwechsel schien Fallersleben die Kontrolle wieder vollständig zurückzugewinnen. „Wir gehen dann mit 2:1 in die Halbzeit und haben aber auch klar kommuniziert, dass wir Gifhorn halt selber wieder stark gemacht haben.“

Die Reaktion folgte prompt. „Wir lohnen uns dann eigentlich auch früh mit dem 3:1 durch Lukas Mantler.“ Kurz darauf fiel sogar das 4:1. Für Wienhold war die Partie zu diesem Zeitpunkt praktisch entschieden. „Wir schießen dann relativ schnell danach sogar das 4:1 und Gifhorn war sozusagen dann tot.“

Doch genau in dieser Phase versäumten es die Gastgeber, den endgültigen Knockout zu setzen. „Wir nutzen die Chance nicht auf das 5:1 ins leere Tor. Wir treffen die Latte, obwohl der Torwart 20 Meter vor dem Tor schon draußen lag. Wir haben dann sogar noch eine Nachschusschance auf das leere Tor, die wir dann auch wieder nicht machen. Wir haben dann in der darauffolgenden Szene auch wieder eine Möglichkeit. Die nutzen wir auch nicht.“

Stattdessen schlich sich Nachlässigkeit ins Spiel der Gastgeber ein. „Irgendwie haben wir dann einen sehr krassen Schlendrian drin, wo wir die Kontrolle dann komplett verlieren und Gifhorn dann anfängt, seine Chancen zu nutzen, die sie vorher liegen gelassen haben.“

Vor allem Wayne Rudt wurde nun zum Problem. „Haben sie dann durch Wayne Rudt gut genutzt, kommen dann mit 4:2 ran. Da hat man dann so ein bisschen gemerkt, dass unsere Köpfe ein bisschen gearbeitet haben.“

Als Entschuldigung wollte Wienhold die schwierigen Platzverhältnisse nicht gelten lassen. „Unser Platz war natürlich auch leider ein bisschen schwierig, weil er sehr tief war. Aber das sollte keine Ausrede sein.“

Vielmehr ärgerte ihn, dass seine Mannschaft eine komfortable Führung nicht über die Zeit brachte. „Wenn du bis zur 83. Minute 4:1 führst, dann solltest du das Spiel über die Bühne bringen können. Und selbst wenn wir das 4:2 bekommen, erwarte ich von der Mannschaft, dass wir das sauber zu Ende spielen.“

Bis dahin sei die Führung verdient gewesen. „Wir haben es ja wirklich 83 Minuten lang gut gemacht und auch in der Höhe dann irgendwie verdient geführt, weil wir die Chancen genutzt haben und Gifhorn halt nicht.“ Doch in den letzten Minuten brach die Sicherheit völlig weg. „Dann verlierst du da völlig den Faden und kriegst dann in der 90. Minute noch zwei Dinger eingeschenkt.“

Der Ausgleich fiel schließlich per Strafstoß. „Das Foul war auch völlig berechtigt. Das ist ein klarer Foul-Elfmeter gewesen.“ Nach dem Schlusspfiff zog Wienhold ein bemerkenswertes Fazit. „Ich habe halt zu meinen Jungs gesagt am Ende des Spiels: Das Spiel war nochmal zum Abschluss der Saison ein krasses Spiegelbild für unsere ganze Saison.“

Der Trainer sah Parallelen zu vielen anderen Partien. „Dass wir uns selber, wie ich es schon öfters gesagt habe, das Leben einfach unnötig schwer gemacht haben, dadurch über die Saison hinweg viele Punkte verschenkt haben und unnötig lange im Abstiegskampf drin waren.“

Die Lehre sei eindeutig. „Wenn du nur irgendwo einen gewissen Prozentsatz abschaltest oder denkst, das reicht, dann wird es einfach in der Bezirksliga bestraft. Da sind genug Spieler mit genügend Qualität, die sich auf so Sachen freuen und die Sachen auch ausnutzen.“

Besonders hob er dabei den Top-Torschützen der Liga hervor. „Wayne Rudt hat glaube ich, drei Dinger aus dem Spiel heraus gemacht und alle drei Male war er blank. Und wenn du so einen Stürmer – ich meine, der ist nicht umsonst auf Platz eins der Torjägerliste – Platz und Ruhe lässt, dann freut er sich da, schaut sich die Ecke aus und macht ihn rein.“ Deshalb fiel das abschließende Urteil trotz aller Enttäuschung differenziert aus. „Am Ende, sage ich ganz klar, von den Chancen her ist das 4:4 völlig gerechtfertigt.“

Der Spielverlauf schmerzte allerdings. „Vom Spielverlauf ist es sehr, sehr ärgerlich, weil mit den drei Punkten hätte ich uns gerne belohnt. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich habe vorab gesagt, es geht nicht mehr um allzu viel. Aber vom Spielverlauf her super ärgerlich und total unnötig.“