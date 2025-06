Herr Adelmann, wie kam es zu Ihrem Vortrag in Ottensoos – und können Sie sich das auch in größerem Stil vorstellen?

Fabian Adelmann: Meine Schwester Carina und mein Vater sind schon länger bei den Freien Wählern aktiv. Die erste Anfrage, ob ich mal einen Vortrag halten möchte, kam schon vor zwei Jahren. Jetzt hat es endlich terminlich gepasst. Solche Vorträge machen mir Spaß, und ich halte sie auch immer wieder mal – wenn es zeitlich passt.

Sie sprachen unter dem Titel „Vom Spielfeld ins Rathaus – Teamgeist als Erfolgsrezept“. Was waren Ihre zentralen Erkenntnisse?

Teamgeist ist entscheidend – egal ob im Sport, im Beruf oder in der Politik. Es geht immer um Vertrauen, Kommunikation, gemeinsame Werte, Zielorientierung, Konfliktfähigkeit und Identifikation. Wenn es gelingt, diese Elemente in ein Team einzubringen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.

Sie nennen Eigenschaften wie Vertrauen, Zusammenhalt, Verantwortung, Kommunikation und Ehrlichkeit. Erklären Sie uns das am Beispiel von zwei dieser Faktoren.

Vertrauen entwickelt sich über Zeit – das lässt sich nicht erzwingen. Es braucht ehrliche und offene Kommunikation. Wenn sich mein Gegenüber auf das verlassen kann, was ich sage, entsteht Vertrauen. Dabei ist regelmäßiges Feedback essenziell. Menschen wollen wissen, wo sie stehen. Nur wer Rückmeldung bekommt, kann sich auch weiterentwickeln.

Und wie genau entsteht Teamgeist?

Da gibt es kein Patentrezept. Jedes Team ist anders, jede Situation bringt neue Herausforderungen. Am Ende geht es immer um Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Als Führungskraft muss ich es schaffen, alle in eine Richtung zu lenken und ein Wir-Gefühl zu erzeugen.

Welche Parallelen sehen Sie zwischen Fußball und Gesellschaft?

Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. In einer Mannschaft treffen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Kulturen und Religionen aufeinander. Sie müssen zusammenarbeiten, um Erfolg zu haben – trotz aller Unterschiede. In der Gesellschaft ist es nicht anders, nur sind die Kontexte andere.

Und auf kommunaler Ebene?

Ein Gemeinderat oder ein Bürgermeister muss genauso als Team funktionieren. Nur wenn parteiübergreifend zusammengearbeitet wird, können Projekte entstehen und sich eine Kommune weiterentwickeln.

Sie betonen, wie wichtig Visionen und Ziele sind. Ihre eigene Vision war, Fußballlehrer zu werden – was Sie inzwischen mit der UEFA Pro-Lizenz erreicht haben. Was ist Ihre nächste Vision?

(lacht) Das bleibt mein Geheimnis. Aber es ist essenziell, sich große Ziele zu setzen – auch wenn sie anfangs unrealistisch erscheinen. Eine starke Vision hilft, schwierige Phasen zu überstehen und den Sinn der eigenen Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren.

Konflikte gibt es überall – auch außerhalb des Fußballs. Wie geht man damit richtig um?

Konflikte gehören dazu, wenn man wachsen will. Wer sie immer vermeidet, wird nie sein volles Potenzial entfalten. Wichtig ist, Konflikte frühzeitig zu erkennen und offen anzugehen. Als Führungsperson sollte man neutral bleiben und gemeinsam Lösungen erarbeiten.

Ein kurzer Blick auf die Saison mit Eintracht Braunschweigs U23: Wie blicken Sie auf das vergangene Jahr zurück?

Es war sehr intensiv. Wir wurden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Am Ende haben wir unser Ziel, den Klassenerhalt, erreicht – auch wenn wir es gern früher geschafft hätten. Wir waren mit einem Altersdurchschnitt von 20 Jahren das jüngste Team der Liga. Dass wir dazu noch den Wolters Flutlichtpokal gewonnen haben, zeigt, dass sich unser Weg lohnt.

Der Klassenerhalt wurde erst am letzten Spieltag gegen den Meister fixiert. Wie sehr zehrt so etwas an den Nerven?

Natürlich geht das nicht spurlos an einem vorbei. Aber in solchen Momenten ist es wichtig, Ruhe und Klarheit auszustrahlen. Wenn die Mannschaft merkt, dass der Trainer nervös ist, überträgt sich das. Wir sind unserem Stil treu geblieben – und wurden dafür belohnt.

Trainer wie Sandro Wagner und Julian Schuster machen gerade Karriere in der Bundesliga. Wie sehen Sie das, gerade im Hinblick auf die Schnelllebigkeit des Geschäfts?

Ich setze auf Kontinuität und Nachhaltigkeit. Ideal wäre es, langfristig bei einem Verein zu arbeiten – wenn die Rahmenbedingungen passen. Manchmal entwickelt sich ein Verein, manchmal der Trainer. Ich fühle mich aktuell in Braunschweig sehr wohl und konzentriere mich voll auf die neue Saison mit der U23.