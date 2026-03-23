Vom Spieler zum Trainer: Tuysuz übernimmt beim 1. FC Niederkassel

Fatih Tuysuz ist ab Sommer Cheftrainer des 1. FC Niederkassel – Foto: Gonca Gürsoy

Auf dem Platz läuft es beim 1. FC Niederkassel mit zuletzt vier Siegen in Folge rund. Aktuell treibt der Tabellenzweite seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran und hat auf zwei entscheidenden Planstellen Entscheidungen getroffen. Fatih Tuysuz übernimmt ab der kommenden Saison das Traineramt von Bülent Basar. Basar wechselt in die Rolle des sportlichen Leiters.

Der bisherige Chefcoach wird dabei die sportliche Gesamtleitung des Vereins übernehmen und vor allem die Verzahnung von Jugend- und Erwachsenenbereich koordinieren. Der 52-Jährige hatte die erste Mannschaft des 1. FC seit 2023 trainiert, zuvor war er bereits einige Jahre Trainer der zweiten Mannschaft gewesen. "Gemeinsam mit allen Verantwortlichen, Trainern, Spielern und dem Umfeld möchte ich den Verein weiter auf eine erfolgreiche Bahn lenken und nachhaltig entwickeln", wird Basar auf der Instagramseite des Vereins zitiert.

Tuysuz wird neuer Cheftrainer

Seinen Platz auf der Trainerbank übernimmt derweil ein bisheriger Kollege. Der ehemalige Regionalliga- und Oberligaspieler hat in seiner Rolle als spielender Co-Trainer in den vergangenen Jahren als Schnittstelle zwischen Trainer und Mannschaft fungiert und war mit über 50 Saisontoren in den vergangenen zweieinhalb Jahren immer noch Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Bezirksligisten. Im Sommer hängt der 37-Jährige seine Schuhe an den Nagel.