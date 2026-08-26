Vom Spieler zum Co-Trainer: Jan Geist erlebt HEBCs größtes Spiel

Geist ist 42 Jahre alt, Beamter und mittlerweile im achten Jahr Co-Trainer der ersten Herren. Vor seiner Zeit an der Seitenlinie stand er selbst noch für den HEBC auf dem Platz. Mit 34 Jahren spielte er in der ersten Mannschaft, stieg mit dem Verein aus der Landesliga in die Oberliga auf und teilte sich damals die Kabine mit Spielern, die auch heute noch Teil der Mannschaft sind. Tjorven Köhler, Fabian Lemke und Janek Wrede sind als Beispiele.

Im zweiten Teil des FuPa-Dreiteilers vor dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund steht Jan Geist im Mittelpunkt. Teil eins erzählte die Geschichte von Betreuer Werner Wartenberger, im dritten Teil folgt Jorma Eggers, der gegen den BVB in der Startelf stehen könnte.

Sein letztes Spiel als aktiver Spieler endete bitter. Geist riss sich noch einmal das Kreuzband im rechten Knie. Im selben Jahr stieg die erste Mannschaft wieder in die Landesliga ab. Ein Ende, das sportlich und körperlich schmerzte - und doch nicht das Ende seiner HEBC-Geschichte wurde.

Aus dem Spieler wird der Co-Trainer

Nach dem Abstieg begann beim HEBC ein neues Kapitel. Özden Kocadal, heute Trainer von Eintracht Norderstedt, übernahm die erste Herren. Geist wurde sein Co-Trainer. Bereits im ersten Jahr gelang die Rückkehr in die Oberliga. Seitdem hält der Verein die Klasse.

Für den HEBC ist das mehr als eine sportliche Randnotiz. Der Klub bewegt sich in Hamburgs höchster Spielklasse mit begrenzten finanziellen Mitteln. Er muss vieles über Struktur, Zusammenhalt, Kontinuität und Überzeugung lösen. Dass die Mannschaft über Jahre in der Oberliga besteht, ist für Geist Teil einer Entwicklung, die nicht laut daherkommt, aber viel über den Verein erzählt.

Vor zwei Jahren ging Kocadal zur TuS Dassendorf, Geist blieb. Auch das passt zu seiner Verbindung zum Klub. Er ist nicht nur Funktionsträger, sondern tief im Verein verankert. „Ich bin seit elf Jahren im Verein und seit sieben Jahren Co-Trainer“, blickt Geist zurück. „HEBC ist mehr als ein Verein für mich - der Verein ist eine große Familie, ein positives Gefühl, das ich immer habe, sobald ich das Clubheim betrete.“

Dieses Bild vom Clubheim ist bezeichnend. Für Geist beginnt HEBC nicht erst mit Anpfiff. Es ist das Gefühl beim Reinkommen, die Menschen, die Gespräche, die Verbindungen im gesamten Verein. Er ist bei den Herren eingebunden, kennt viele in der Alten Herren, hat Freunde im Klub und arbeitet mit Spielern, zu denen sich über Jahre eine besondere Nähe entwickelt hat.

Zwischen Trainerrolle und Freundschaft

Geist beschreibt die Arbeit mit der Mannschaft als große Freude. Viele Spieler würde er inzwischen auch als Freunde bezeichnen. Das macht seine Rolle besonders - und nicht immer klassisch. Das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler wird dadurch teilweise aufgebrochen.

Im Amateurfußball ist diese Nähe keine Seltenheit, aber sie verlangt Fingerspitzengefühl. Wer Spieler über Jahre kennt, wer früher mit einigen selbst auf dem Platz stand, wer Freundschaften entwickelt, muss trotzdem Entscheidungen treffen, Rollen verteilen, Klartext sprechen und Teil eines Trainerteams bleiben. Gerade beim HEBC scheint diese Mischung aber auch eine Stärke zu sein.

Die Mannschaft ist keine zusammengekaufte Gruppe, die kurzfristig auf einen Wettbewerb hin zusammengestellt wurde. Sie ist über Jahre gewachsen. Spieler, Trainer, Betreuer und Umfeld kennen sich. Viele Menschen übernehmen Verantwortung, ohne dass der Verein mit großen Mitteln locken kann.

Genau deshalb ordnet Geist den Pokalsieg der vergangenen Saison so hoch ein. „Der Erfolg des Pokalgewinns war und ist sicherlich der größte Erfolg, bedenkt man, dass uns quasi gar keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen“, erklärt er. Der Gewinn des Hamburger Pokals war für ihn bereits außergewöhnlich. Dass nun Borussia Dortmund wartet, setzt dem Ganzen eine weitere Ebene auf.

„Der Pokalsieg war bereits eine Sensation“

2010 stand Geist beim sensationellen 1:0-Erfolg des SC Victoria gegen den damaligen Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen im DFB-Pokal selbst auf dem Platz. Trotzdem ist das kommende Spiel für ihn das größte Highlight seines sportlichen Weges. Nicht nur wegen des Gegners, sondern wegen der Umstände, unter denen der HEBC sich diese Bühne erarbeitet hat.

„Ich habe schon mal ein DFB-Pokalspiel als Spieler bestritten“, führt Geist aus. „Aber ja, es ist der größte Erfolg, vor allem deshalb, weil unser Verein selbst in der Oberliga nur ganz schmale finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Der Pokalsieg war aus meiner Sicht bereits eine Sensation.“

Dieser Satz ist der Kern seiner Geschichte. Für Geist beginnt das Wunder nicht erst mit dem Einlaufen gegen den BVB. Es begann schon mit dem Pokalsieg. Mit dem Weg dorthin. Mit einer Mannschaft, die trotz überschaubarer Voraussetzungen den Wettbewerb gewann. Mit einem Verein, der sich gegen andere Hamburger Klubs durchsetzte und nun gegen einen der größten Namen des deutschen Fußballs antreten darf.

Das Spiel gegen den BVB ist deshalb nicht nur ein Bonus, sondern die maximale Belohnung. Ein Verein wie der HEBC bekommt nicht jedes Jahr die Chance, im Volksparkstadion vor großer Kulisse gegen einen Bundesligisten zu spielen. Für Geist ist klar: Der Erfolg ist längst da. Der Abend muss nicht erst durch ein bestimmtes Ergebnis legitimiert werden. Jetzt geht es um den Genuss.

Erfolg jenseits der Ergebniszeile

Natürlich bleibt der sportliche Unterschied riesig. Borussia Dortmund reist mit Profis, Tempo, internationaler Erfahrung und einer Qualität an, die mit dem Oberliga-Alltag nicht vergleichbar ist. Der HEBC geht als klarer Außenseiter in dieses Spiel. Geist formuliert den Maßstab deshalb realistisch - und mit einer Prise Ehrlichkeit, die zum Amateurfußball passt: „Wenn wir es schaffen würden, nicht zweistellig zu verlieren und/oder sogar ein eigenes Tor schießen könnten, wäre das großartig.“

Das klingt zunächst nüchtern, vielleicht sogar hart. Aber genau diese Einordnung macht den Reiz des Spiels aus. Der HEBC muss keine künstliche Augenhöhe behaupten. Wie schnell es gehen kann, wurde beim SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt deutlich, denn der Niederrhein-Oberligist lag schon zur Pause mit 0:10 hinten. Der Verein darf den Moment genießen, ohne die Realität zu ignorieren. Ein eigenes Tor für die Spieler, die Bank, das Trainerteam und die Fans wohl ein Moment für die Vereinsgeschichte. Ein couragierter Auftritt ebenfalls.

Für Geist geht es nicht darum, die Runde 2 herbeizureden, die sportlich kaum planbar ist. Es geht darum, den Abend anzunehmen. Sich zu zeigen. Die Farben zu vertreten. Das Gefühl mitzunehmen, gegen einen der größten Klubs Deutschlands auf dem Platz gestanden zu haben.

Der private Rückhalt hinter dem Pokalabend

So groß dieser Abend sportlich ist, so persönlich wird er für Geist auch auf der Tribüne. Wer als Amateurtrainer auf diesem Niveau arbeitet, investiert Zeit, Energie, Wochenenden, Abende und viele Gedanken. Für Geist ist klar, dass so ein Weg privat nur funktioniert, wenn Menschen im Hintergrund mittragen.

„Einen Sport auf diesem Niveau nebenbei in einer Partnerschaft als ‘Hobby’ zu betreiben, ist immer schwierig, das heißt, beide müssen Kompromisse eingehen“, erläutert Geist. Seine Lebensgefährtin sei damit immer entspannt umgegangen und habe ihm den Rücken freigehalten. „Mit ihr möchte ich diesen Moment auch teilen.“

Das gibt diesem zweiten Teil des Dreiteilers seinen emotionalen Abschluss. Bei Werner Wartenberger stand die lila-weiße Familie im Mittelpunkt, bei Jan Geist verbindet sich der HEBC-Weg mit der privaten Unterstützung, ohne die ein solches Ehrenamt kaum möglich wäre.

Am 1. September wird Geist im Volksparkstadion an der Seitenlinie stehen. Nicht mehr als Spieler, sondern als Co-Trainer. Nicht zufällig, sondern nach elf Jahren im Verein, nach Aufstieg, Kreuzbandriss, Rollenwechsel, erneuter Oberliga-Rückkehr, Klassenerhalten und einem Pokalsieg, der für ihn schon eine Sensation war.

Jetzt kommt Borussia Dortmund. Und für Jan Geist ist dieser Abend vor allem eines: die größte Bestätigung dafür, was in einem Verein mit wenig Geld, aber viel Verbindung möglich ist.