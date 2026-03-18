Vom Spieler zum Co-Trainer

Beim SV Kaufungen 07 nimmt die Personalplanung für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Nachdem der Gruppenligist bereits einige Verlängerungen bekanntgegeben hatte, rücken nun zwei wichtige Entscheidungen abseits des Spielfelds in den Mittelpunkt.

Besonders bemerkenswert ist die künftige Rolle von Karim Kouay. Der 34-Jährige wird seine aktive Laufbahn im Sommer beenden, dem SV Kaufungen 07 aber erhalten bleiben und künftig als Co-Trainer und Betreuer zum Funktionsteam gehören. Für den Verein aus dem Lossetal ist das ein bedeutender Schritt, weil damit Erfahrung, Vereinstreue und sportliche Kompetenz direkt in den Staff übergehen.

Auch Nastassja Haupt bleibt ein wichtiger Bestandteil des Umfelds. Sie wird den SVK weiterhin als Fitnesstrainerin und Physiotherapeutin unterstützen und damit auch künftig eine zentrale Rolle in der körperlichen Betreuung der Mannschaft einnehmen.