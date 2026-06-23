Vom Spieler an die Seitenlinie

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Bosna Herzegovina Kassel hat eine weitere Personalie für die kommende Saison bekanntgegeben: Soner Yegül wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Jasin Mahmutbegovic arbeiten. Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit.

Yegül soll Mahmutbegovic „in allen Belangen“ unterstützen und damit eine wichtige Rolle im Trainerteam des Kasseler Vereins einnehmen. Für den FC Bosna ist die Verpflichtung auch ein Signal, die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter strukturiert voranzutreiben. Der Verein hatte als Ziel für die neue Saison den Aufstieg ausgegeben.

Der neue Co-Trainer bringt dabei eigene Erfahrung aus dem Amateurfußball mit. Vor seinem Wechsel an die Seitenlinie war Yegül selbst als Spieler aktiv und sammelte nach Vereinsangaben Erfahrungen von der Kreisliga bis hin zur Gruppenliga. Dieses Wissen soll er nun in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft einbringen.