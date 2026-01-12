Vom Sommerflirt zum Wintertransfer

Mit Angelo Traut schließt sich ein schneller und zweikampfstarker Außenbahnspieler den Nullachtern an. Der 22-Jährige kommt von der SG Sachsenbrunn/Crock und wird künftig das Trikot der Mannschaft von Trainer Horst „Ede“ Grohmann tragen.
Dass dieser Wechsel zustande gekommen ist, kommt nicht von ungefähr. Bereits im Sommer hatten Spieler und Verein intensiv miteinander geliebäugelt. Nach einem Testspiel gegeneinander nahm der SV 08 Steinach erstmals Kontakt auf. „Wir hatten im Sommer nach unserem Testspiel schon Kontakt aufgenommen, da wir aufgrund unseres dünnen Kaders gerne noch nachgelegt hätten. Angelo ist uns in diesem Spiel sehr positiv aufgefallen“, erklärt Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn. Damals wäre sogar die Amateur-Vertragsklausel eine Option gewesen. „Diese wären wir auch bereit gewesen zu ziehen“, so der Verantwortliche offen. Letztlich entschied sich Traut jedoch zunächst für einen Verbleib beim Kreisoberligisten.
Das Kapitel Steinach war damit aber keineswegs geschlossen. Die Verantwortlichen behielten den Außenspieler weiter im Blick, was sich nun auszahlen sollte. Im Winter kam es erneut zu Gesprächen – mit Erfolg. „Nach einem sehr guten Gespräch und ein, zwei weiteren Telefonaten hat sich Angelo dann für uns entschieden“, berichtet Eichhorn-Jeremias-Sohn. Gleichzeitig richtet er anerkennende Worte an den abgebenden Verein: „Ein großes Dankeschön geht an die SG Sachsenbrunn. Sie waren sicherlich alles andere als begeistert von dem Wechsel im Winter, haben ihm aber keine Steine in den Weg gelegt und alles sehr unkompliziert abgewickelt.“
Fußballerisch bringt Traut aus Sicht der Steinacher Verantwortlichen einiges mit – auch wenn der Spieler selbst da eher bescheiden auftritt. „Fußballerisch, so sagt er selber, sieht er sich noch nicht ganz so gut, aber das kann ich so nicht bestätigen“, sagt Kevin mit einem Augenzwinkern. „Er ist ein guter Kicker und wird sich bei uns mit seinen erst 22 Jahren fußballerisch und auch taktisch noch weiterentwickeln, da bin ich mir sicher.“ Vor allem seine Dynamik soll dem SV 08 Steinach sofort helfen. „Wir erhoffen uns von ihm, dass er uns vor allem mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke in dieser Liga weiterhilft“, betont der Sportliche Leiter. Hinzu komme ein nicht zu unterschätzender Torriecher. Dies bestätigt auch seine Bilanz der letzten Jahre: 78 Spiele in der Kreisoberliga und 43 Tore stehen in seiner Vita bei FuPa Thüringen. Traut ist klar für die Außenpositionen eingeplant – und zwar in beide Richtungen. „Angelo soll uns offensiv wie defensiv weiterhelfen und natürlich wollen wir mit ihm auch den Konkurrenzkampf wieder erhöhen.“