Vom Sommerflirt zum Wintertransfer

Dass dieser Wechsel zustande gekommen ist, kommt nicht von ungefähr. Bereits im Sommer hatten Spieler und Verein intensiv miteinander geliebäugelt. Nach einem Testspiel gegeneinander nahm der SV 08 Steinach erstmals Kontakt auf. „Wir hatten im Sommer nach unserem Testspiel schon Kontakt aufgenommen, da wir aufgrund unseres dünnen Kaders gerne noch nachgelegt hätten. Angelo ist uns in diesem Spiel sehr positiv aufgefallen“, erklärt Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn. Damals wäre sogar die Amateur-Vertragsklausel eine Option gewesen. „Diese wären wir auch bereit gewesen zu ziehen“, so der Verantwortliche offen. Letztlich entschied sich Traut jedoch zunächst für einen Verbleib beim Kreisoberligisten.

Das Kapitel Steinach war damit aber keineswegs geschlossen. Die Verantwortlichen behielten den Außenspieler weiter im Blick, was sich nun auszahlen sollte. Im Winter kam es erneut zu Gesprächen – mit Erfolg. „Nach einem sehr guten Gespräch und ein, zwei weiteren Telefonaten hat sich Angelo dann für uns entschieden“, berichtet Eichhorn-Jeremias-Sohn. Gleichzeitig richtet er anerkennende Worte an den abgebenden Verein: „Ein großes Dankeschön geht an die SG Sachsenbrunn. Sie waren sicherlich alles andere als begeistert von dem Wechsel im Winter, haben ihm aber keine Steine in den Weg gelegt und alles sehr unkompliziert abgewickelt.“