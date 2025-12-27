Vom Sofa zum Pokal: Grainet holt sich FRG-Hallencup 2025

Sieben Jahre musste der SV Grainet warten, bis er wieder den Pokal in Händen halten durfte. – Foto: Sebastian Ziegert

Man könnte mit den Worten "alles wie erwartet" einsteigen, und somit der Nachberichterstattung der Endrunde des FRG-Hallencups 2025 alle Spannung nehmen. Ja, es war auch wenig überraschend, dass mit den Bezirksligisten Grainet und Mauth zwei Bezirksligisten im Finale am Samstagnachmittag gestanden sind. Dass der SVG allerdings erst als Nachrücker in den Wettbewerb gerutscht ist, weil Riedlhütte keine Mannschaft stellen konnte, ist dann doch erwähnenswert, wenn nicht sogar die Geschichte der Freyung-Grafenauer Hallenmeisterschaften in diesem Jahr.

SVG-Hallenkapitän Niklas Bösl war dementsprechend aufgewühlt nach dem gewonnenen Finale. Eigentlich hatte er sich bereits darauf eingestellt, das Turnier vom Sofa oder von der Tribüne aus zu verfolgen. Dann wurde er jedoch zu einem der Gesichter des Hallencups 2025. "Obergeil! Unglaublich!", kommentierte der 24-Jährige den unerwarteten, aber umso schöneren Erfolg. "Dass wir dieses Ding geholt haben, hätte ich nicht erwartet - auch nicht, nachdem wir doch angetreten sind." Schiedsrichter: Tobias und Simon Küblböck (beide Untergriesbach), Johannes Hoffmeister (Dreisessel), Dominik Färber (Holzfreyung); Turnierleiter: Christian Fuchs; 800 Zuschauer;

Gruppe A Auch wenn sich die Favoriten – allen voran Waldkirchen gegen Freyung – schwer taten, setzten sich am Ende mit eben jenem TSV und dem SV Grainet, die Teams durch, die man im Halbfinale erwartet hatte. Mit dem SVG krönte sich die beste Mannschaft der Gruppe verdient zum Gruppensieger. Eine Überaschung blieb aus, was aber nicht heißen soll, dass Spiegelau und Gastgeber Freyung enttäuschten. Ganz im Gegenteil. Gut für die Stimmung am Oberfeld: Die Gastgeber gewannen das Spiel um die „Goldene Ananas“ gegen Spiegelau deutlich.

Gruppe B Auch wenn es nicht unbedingt zur Spannung beiträgt: Aber für diese Gruppe gilt dasselbe wie für die „A“. Mauth und Hohenau waren als Bezirks- und Kreisligist die ranghöchsten Teams in dieser Staffel – und sie wurden ihrer damit verbundenen Favoritenrolle vollauf gerecht. Das abschließende Lusenderby, dass der TSV ohne Probleme via Kantersieg für sich entschied, passte in dieses Bild. Genauso, dass der Kreisklassist den A-Klassisten schlug und sich in der Tabelle vor ihm einordnete. Herzogsreut blieb ohne Punkt und Tor, verkaufte sich aber insgesamt gut und somit teuer. Halbfinale

Weiter Ball auf den „klassischen Mittelstürmer“, Ablage – Tor! Das im Turnierverlauf erprobte Graineter System mit seiner vorläufigen Krönung. Zweimal war Youngster Lukas Weiß der Nutznießer dieses Spielzuges. Noch ein Spitz von Christoph „Baum“ Seibold und der Schlusspunkt von Alex Fuchs dazu, und fertig war der insgesamt ungefährdete SVG-Erfolg

Das Tor von Bastian Hilz zum 2:0 darf als Sinnbild für diese Partie gesehen werden. Mauth war wacher, durchsetzungsstärker und auch effektiver. Waldkirchen wirkte, wie schon in den Gruppenspielen der Endrunde, etwas gehemmt, brachte seine in der Vorrunde gezeigte Leistung insgesamt nicht auf das Parkett. Spiel um Platz 3

Das Spiel wurde im Sechsmeterschießen ausgetragen Finale