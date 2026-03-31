Vom Silberweg in die Landesliga: Böblingens Abwehrjuwel Bunjaku

– Foto: Joachim Koschler

Der Landesligist SV Böblingen setzt ein weiteres starkes Ausrufezeichen für ihre herausragende Nachwuchsarbeit. Mit Leart Bunjaku rückt das nächste vielversprechende Talent aus der erfolgreichen U19 in den Fokus der Aktiven für die kommende Saison 2026/27.

Der junge Innenverteidiger überzeugt nicht nur durch seine beeindruckende Athletik und Robustheit, sondern auch durch seine spielerische Klasse und sein ausgeprägtes Spielverständnis. Auf dem Platz strahlt Bunjaku eine Präsenz aus, die weit über sein Alter hinausgeht – ein echter Abwehrchef von morgen.

Als einer der absoluten Leistungsträger der U19, die aktuell in der Verbandsstaffel oben mitspielt, hat sich Bunjaku diese Chance mehr als verdient. Bereits in den vergangenen Wochen durfte er regelmäßig bei der Ersten Mannschaft mittrainieren und hinterließ dabei unter den Augen des sportlichen Leiters Ioannis Tsapakidis einen bleibenden Eindruck.

Die Beförderung von Leart Bunjaku ist ein weiteres Kapitel des „Böblinger Wegs“. Die SVB ist stolz darauf, einem weiteren Eigengewächs den nächsten großen Schritt zu ermöglichen und ihm eine vielversprechende Perspektive im aktiven Bereich zu eröffnen.

„Leart hat im Training gezeigt, dass er bereit für den nächsten Schritt ist. Wir wollen genau diesen jungen, hungrigen Spielern die Bühne bieten, sich bei uns weiterzuentwickeln“, so die sportliche Leitung.

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