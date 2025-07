Vom SC Paderborn zum SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat in Moritz Glasbrenner einen neuen U19-Trainer verpflichtet.

Bereits mit 14 Jahren begann der A-Lizenz-Inhaber damit, Kinder- und Jugendmannschaften zu trainieren und war in verschiedenen Vereinen tätig.

Beim SSV Ulm 1846 Fußball hatte U15-Trainer Alexander Käs nach der Beförderung von Robert Lechleiter die Position die U19 übernommen. Er wird zur neuen Saison die U17 übernehmen.

NLZ-Leiter Oliver Unsöld: „Wir freuen uns, mit Moritz Glasbrenner einen erfahrenen Nachwuchstrainer gewinnen konnten. Man spürt seine Leidenschaft für Fußball und die Ausbildung von jungen Spielern, genau das, was wir in unserem NLZ brauchen. Bei Alex Käs möchte ich mich für seine Bereitschaft und seinen Einsatz in den letzten Wochen der Saison bedanken.“