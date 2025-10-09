Bis zum A-Junioren-Alter spielte Tom Hausdörfer für Rot-Weiß Erfurt

Vom RWE-Bambini zum Pokalgegner Wenn am Samstag im Achtelfinale des Thüringer Landespokals der FSV 06 Ohratal den FC Rot-Weiß Erfurt empfängt, treffen zwei Welten aufeinander: Landesklasse gegen Regionalliga, Dorfverein gegen Traditionsklub – David gegen Goliath.

Für die Hausherren aus Ohrdruf ist es das Spiel des Jahres, für den Regionalligisten aus der Landeshauptstadt Pflicht mit Stolpergefahr. Doch für einen wird die Partie zu einer ganz persönlichen Angelegenheit: Tom Hausdörfer.

Der 25-Jährige, inzwischen feste Stütze beim FSV 06 Ohratal, blickt auf eine lange Vergangenheit bei den Blumenstädtern zurück. „Natürlich ist das immer ein besonderes Duell für mich. Ich habe von den Bambini bis zur U19 für diesen Verein gespielt und noch Verbindungen zum Klub. Wenn es passt, gehe ich ins Stadion und bin noch sehr gut mit dem Kapitän Schwarzi (Anm. d. Red. Til-Linus Schwarz) befreundet. Ich freue mich besonders auf das Duell mit ihm. Ansonsten ist es das erste Mal, dass ich gegen Rot-Weiß spiele, seit ich dort nicht mehr aktiv bin“, erzählt Hausdörfer. Nicht nur für ihn, auch für das Trainerteam um Philipp Kiebert und Jan Hausner, die beide ebenfalls Stationen bei RWE hatten, wird das Aufeinandertreffen ein Wiedersehen mit der eigenen Fußballvergangenheit. Emotionaler Zündstoff ist also garantiert. Tolle USA-Erfahrung & Vaterfreuden

Nach seiner Zeit bei Rot-Weiß verschlug es Hausdörfer für einige Jahre in die USA – eine Erfahrung, die ihn nachhaltig geprägt hat: „Meine Zeit in den USA war sehr, sehr cool. Ich habe tolle Erfahrungen machen dürfen – sowohl fußballerisch als auch menschlich. Auch die Kultur und das Leben dort kennenzulernen, war etwas ganz Besonderes. Ich würde es jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat. Es war eine wirklich schöne Zeit.“ Seit Kurzem ist der Offensivmann wieder dauerhaft in Deutschland – aus einem sehr erfreulichen Grund: „Ich bin letzten Monat Vater geworden, und die Wege haben mich zurück zur Familie geführt“, berichtet er mit einem Lächeln. Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr FSV 06 Ohratal FSV Ohratal FC Rot-Weiß Erfurt Erfurt 14:00 live PUSH Vor dem großen Pokalnachmittag am Samstag überwiegt beim Außenseiter die Vorfreude. „Ein solches Duell hat man nicht alle Tage. Bei dem einen oder anderen ist sicher auch Anspannung und Aufregung dabei – das ist ganz normal. Aber die Vorfreude überwiegt. Jeder Spieler und der ganze Verein freuen sich auf Samstag“, sagt Hausdörfer. Mit der Rückennummer 44 seit Sommer für Ohratal auf Torejagd: Tom Hausdörfer. – Foto: R.Frank