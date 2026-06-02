Vom Regen und vom Gegner nass gemacht: TSV Burggen/Bernbeuren verliert Relegationshinspiel deutlich

Fußball, Relegation zur Kreisliga, 1. Spiel, Burggen/Bernbeuren (in Weiß) vs TSV Otterfing 0:3 (Stand 72. Minute), 2.6.2026 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Burggen/Bernbeuren unterliegt im Relegationshinspiel zur Kreisliga vor 310 Zuschauern gegen den TSV Otterfing. Bereits nach fünf Minuten gab es ein Gegentor.

Buchstäblich wie die begossenen Pudel schlichen die Kicker des TSV Burggen /Bernbeuren nach dem Relegationshinspiel gegen den TSV Otterfing am Dienstagabend vom Platz. Dafür hatte nicht nur der Dauerregen gesorgt, ausschlaggebend war vor allem aus Sicht des gastgebenden Kreisligisten das enttäuschende Resultat. Gegen den Zweiten der Kreisklasse 2 unterlagen die Burggener und Bernbeurener vor 310 Zuschauern klar mit 0:3.

„Wir wussten, was auf uns zukommen würde. Das war ein wirklich starker Gegner“, konstatierte Co-Trainer Marius Birk, der den im Urlaub befindlichen Coach Patrick Landes vertrat. „Wir werden deshalb am Freitag beim Rückspiel trotzdem keine Fahrt ins Blaue machen“, zeigte sich Birk trotz der deutlichen Heimklatsche kämpferisch. Am Freitag, 5. Juni, 18 Uhr, kommt es in Otterfing (Sportplatz am Nordring) zum Rückspiel.

Die Dienstag-Partie, die wegen eines heftigen Gewitters mit 25-minütiger Verspätung startete, begann für die Hausherren denkbar unerfreulich. Gleich bei der ersten Aktion der Otterfinger im Strafraum brachte Stefan Kelz seinen Gegenspieler zu Fall. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt – und Torjäger Andreas Eder verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 (5.). „Ein berechtigter, aber absolut unnötiger Elfer“, ärgerte sich Birk. Für Eder war es bereits der 30. Saisontreffer.

Die Gastgeber hatten durch Manuel Jäger auch gleich eine Chance auf den Ausgleich (9.). In der Folge taten sich die Burggener und Bernbeurener gegen die ballsicheren Otterfinger aber sehr schwer beim Versuch, sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Die Gäste blieben derweil stets gefährlich. Vor allem über die Außenbahnen brachten sie die Hausherren immer wieder in Verlegenheit. Mitte der ersten Hälfte fanden die TSV-Kicker etwas besser ins Spiel, ohne sich aber nachhaltig in der Offensive bemerkbar zu machen. Letztlich blieb es beim Seitenwechsel beim knappen 0:1.

Nach der Pause traten die Otterfinger schwungvoll auf. Eine gefährliche Ecke konnte der Kreisligist gerade noch abwehren. Auf der Gegenseite zielte Daniel Glatzel aus 17 Metern etwas zu hoch (59.). Besser machte es wenig später Otterfings Yannick Müller, der einen Konter zum 2:0 vollendete (65.). „Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, danach gingen die Köpfe runter“, räumte Birk ein. Seine Truppe agierte im Anschluss fahrig und ungenau. Otterfing blieb dagegen am Drücker. Nach einer Freistoßflanke erhöhte Aron Mättig per Kopfball auf 3:0 (73.).

In der Schlussphase, die der TSV Burggen/Bernbeuren nach der Zeitstrafe gegen Simon Hofmann (87.) in Unterzahl absolvieren musste, lag sogar noch eine höhere Niederlage in der Luft. Keeper Wolfgang Meyer verhinderte mehrfach einen weiteren Einschlag, sodass es beim Drei-Tore-Abstand blieb. Den muss der Kreisligist am Freitag nun aufholen, will er die Klasse halten. Die früher gültige Regel, wonach bei einem Gleichstand auswärts erzielte Treffer mehr zählen, gilt nicht mehr.

In der vergangenen Saison hatte Otterfing in der Relegation zur Kreisliga gegen die DJK Waldram den Kürzeren gezogen. nach einem 1:1 im ersten Duell gab es ein 3:5 nach Elfmeterschießen im Rückspiel. Der TSV Burggen/Bernbeuren setzte sich derweil als klassenniedriger Klub gegen Hohenfurch durch (2:2/2:0).