– Foto: TuS Mechernich (Instagram)

Vom Platz in den Ring - Karriereende mit 24 Jahren Mit erst 24 Jahren beendet der TuS-Mechernich-Spieler seine Laufbahn und setzt alles auf den Boxsport. Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Mechernich Sekou Keita

Sekou Keita überrascht mit seiner Entscheidung: Fußball ade, Boxhandschuhe an. Warum der 24-Jährige seine Zeit beim TuS Mechernich beendet, was ihn im Ring antreibt und was er am Mannschaftssport besonders vermissen wird – das erzählt er im Interview.

Mit gerade einmal 24 Jahren hat Sekou Keita einen Schritt gewagt, der viele überrascht hat: Er beendet vorerst seine Fußballkarriere, um sich voll und ganz dem Boxsport zu widmen. Zuletzt stand er für den TuS Mechernich auf dem Platz, doch der Alltag aus Beruf, Training und Wettkämpfen wurde zunehmend zur Belastung. „Ich habe angefangen zu boxen und gleichzeitig kam die Arbeit dazu. Das alles unter einen Hut zu bekommen, wurde einfach zu viel. Mir fehlt die Zeit, alles richtig hinzukriegen“, erklärt Keita. Der Wechsel in den Ring ist für ihn jedoch keine spontane Entscheidung. Er hat im Boxsport etwas gefunden, das ihn tief berührt. „Ich fühle mich im Ring gut, das motiviert mich. Es macht mir Spaß, dort zu stehen. Dieses Gefühl hat mich dazu gebracht, mich komplett auf das Boxen zu konzentrieren.“ Für Keita ist der Ring ein Ort, an dem er aufblüht – und an dem er seine Energie und seinen Ehrgeiz neu sortieren kann.

Sein Umfeld reagierte zwiespältig: „Die Mitspieler und Trainer haben nicht erwartet, dass ich gerade jetzt aufhöre“, erzählt er. „Aber sie wussten, dass ich boxe.“ Der endgültige Schritt kam für einige dennoch überraschend. Besonders schwer fällt ihm der Abschied von der Gemeinschaft, die er über viele Jahre erlebt hat. „Ich werde Fußball sehr vermissen. Seit ich klein bin, habe ich immer gespielt. Am meisten fehlt mir das Zusammenspielen, dieses Kollektive. Man ist nicht allein – das macht Fußball besonders.“ Dass ihn der Abschied berührt, spürt man deutlich. „Die Entscheidung war sehr schwer. Wenn ich darüber nachdenke, was ich im Fußball geleistet habe und dass ich auch ein bisschen höher gespielt habe, macht mich das traurig.“ Dennoch ist der Blick nach vorne gerichtet. Die Jahre in der Kreis- und Bezirksliga haben ihn geprägt – mental, körperlich und charakterlich. Diese Erfahrungen nimmt er mit in seine neue sportliche Herausforderung.