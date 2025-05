Vom Pech verfolgt: 1.FC Stern II verpasst den Befreiungsschlag

So., 11.05.2025, 12:45 Uhr

Die Zweite Mannschaft des 1.FC Stern bleibt vom Pech verfolgt: Nach einer 2:0-Führung reichte es nur zu einem 2:2-Remis gegen den TSV Hüttlingen II und damit auch nicht, um den letzten Tabellenplatz in der Kreisliga B2 zu verlassen.

Kämpferisch erneut vorbildlich, aber in den entscheidenden Szenen nicht cool genug: Die Knödler-Jungs boten eines ihrer bislang besten Heimspiele, mit gutem Kombinationsspiel ließen sie die Gäste zunächst gar nicht zur Entfaltung kommen und belohnten sich mit einem frühen Doppelschlag. Ein Standard wurde nochmals scharf gemacht und über ein paar Stationen punktgenau zu Tim Wölz gebracht, der volley vom Strafraumrand traf (13.).

Ebenso wuchtig und platziert schlug die nächste Direktabnahme von Simon Fischer zum 2:0 ein (17.), nachdem zuvor Timo Winkler seinen Schuss eigentlich verzogen hatte. Es war ein krasser Unterschied zum Hinspiel, in dem Stern sang- und klanglos mit 0:3 untergegangen war. Nun hielten die couragierten Mögglinger ihre Gäste weit vom eigenen Tor weg, hätten möglicherweise schon vor der Pause den vierten Heimsieg klar machen können. Doch Winkler konnte einen Kopfball nicht genau platzieren, einen starken Distanzschuss von Daniel Schrimpf parierte TSV-Keeper Alexander Hirschl glänzend.

Die Partie wurde noch einmal hitzig, weil der Stern die Kontrolle allmählich abgab. Hüttlingen wurde mutiger, ohne dabei so richtig aufzudrehen. Der Anschlusstreffer aber weckte die Gäste auf: Nach einem Einwurf von der linken Seite bekam Marcel Hieber zu viel Raum, an seinen platzierten Schuss bekam FC-Torwart Manuel De Ritis noch eine Hand dran, konnte aber nicht mehr retten (63.).

Einen indirekten Freistoß im eigenen Strafraum konnten die Mögglinger gerade noch so weg verteidigen, Winkler kratzte die Kugel gleich zweimal von der Linie. Nur kurz war es dann doch passiert: Ein Freistoß aus der Hüttlinger Spielhälfe segelte weit bis in die Gefahrenzone, Torjäger Hieber lauerte und Jim Deininger verlängerte unglücklich mit dem Kopf ins eigene Tor (83.).

Die Schlussphase hatte es dann noch einmal so richtig in sich: Beide Teams drängten auf den Sieg, besonders aber die Stern-Kicker. Ein Schuss von Fynn Wiedmann zischte haarscharf am Pfosten vorbei, einen gefährlich segelnden Wölz-Freistoß parierte Hirschl. Und dann die spektakulärste Chance: Der eingewechselte Jonas Schmutzert, mit dem Rücken zum Tor stehend, verlängerte einen Eckball mit der Hacke, doch der Hüttlinger Schlussmann verhinderte das späte Happy End.