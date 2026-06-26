Vom Partnerverein zum Profi

Der nächste Schritt auf dem Weg vom Nachwuchs- in den Profifußball ist geschafft: Tom Hobrecht hat bei Hannover 96 seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 19-jährige Angreifer erhält einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029 und ist damit das nächste Eigengewächs, das sich über die Akademie für den Lizenzbereich empfiehlt. Erst im Sommer 2024 war Hobrecht vom Partnerverein 1. SC Göttingen 05 nach Hannover gewechselt. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich der Stürmer zu einem der auffälligsten Offensivspieler im Nachwuchsbereich der Niedersachsen. Bereits in seiner ersten U19-Saison erzielte er in 24 Pflichtspielen zehn Tore, ehe ihm nach dem Wechsel in die U23 endgültig der Durchbruch gelang.

Überragende Rückrunde bringt den Profivertrag Vor allem die zweite Saisonhälfte machte den Angreifer zu einem der erfolgreichsten Offensivspieler der Regionalliga-Mannschaft. In lediglich 16 Rückrundenspielen gelangen Hobrecht 14 Treffer und drei Vorlagen. Insgesamt war er in der Saison 2025/26 in 32 Pflichtspielen an 21 Toren direkt beteiligt – 16 erzielte er selbst, fünf weitere bereitete er vor. Mit diesen Leistungen spielte sich der 19-Jährige zunehmend in den Fokus der Profis. Beim letzten Zweitligaspiel der Saison gegen den 1. FC Nürnberg gehörte Hobrecht bereits zum Spieltagskader. Nun folgt mit dem ersten Profivertrag der nächste Schritt.