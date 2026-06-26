Vom Partnerverein zum Profi

Der nächste Schritt auf dem Weg vom Nachwuchs- in den Profifußball ist geschafft: Tom Hobrecht hat bei Hannover 96 seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 19-jährige Angreifer erhält einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029 und ist damit das nächste Eigengewächs, das sich über die Akademie für den Lizenzbereich empfiehlt.
Erst im Sommer 2024 war Hobrecht vom Partnerverein 1. SC Göttingen 05 nach Hannover gewechselt. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich der Stürmer zu einem der auffälligsten Offensivspieler im Nachwuchsbereich der Niedersachsen. Bereits in seiner ersten U19-Saison erzielte er in 24 Pflichtspielen zehn Tore, ehe ihm nach dem Wechsel in die U23 endgültig der Durchbruch gelang.
Überragende Rückrunde bringt den Profivertrag
Vor allem die zweite Saisonhälfte machte den Angreifer zu einem der erfolgreichsten Offensivspieler der Regionalliga-Mannschaft. In lediglich 16 Rückrundenspielen gelangen Hobrecht 14 Treffer und drei Vorlagen. Insgesamt war er in der Saison 2025/26 in 32 Pflichtspielen an 21 Toren direkt beteiligt – 16 erzielte er selbst, fünf weitere bereitete er vor.
Mit diesen Leistungen spielte sich der 19-Jährige zunehmend in den Fokus der Profis. Beim letzten Zweitligaspiel der Saison gegen den 1. FC Nürnberg gehörte Hobrecht bereits zum Spieltagskader. Nun folgt mit dem ersten Profivertrag der nächste Schritt.
Ralf Becker sieht in der Entwicklung des Angreifers einen Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins. „Tom hat in der Akademie eine tolle Entwicklung genommen. Gerade wenn man auf seine Statistiken aus der Rückrunde der vergangenen Saison schaut, sprechen die Werte für sich“, sagte der Sportdirektor. Nun gehe es darum, sich im Profiteam weiterzuentwickeln und sich Schritt für Schritt auf höherem Niveau zu etablieren.
Erfolgsmodell Partnervereine
Auch Hobrecht selbst bezeichnete die Vertragsunterschrift als besonderen Moment. „Ich freue mich riesig, meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen“, sagte der Offensivspieler. Gerade als Spieler eines Partnervereins sei er besonders stolz darauf, diesen Weg geschafft zu haben. Sein Ziel sei klar: „Ich werde jeden Tag hart dafür arbeiten, dass ich eines Tages hier in diesem großartigen Stadion für Hannover 96 auflaufen darf.“
Mit der Verpflichtung unterstreicht Hannover 96 erneut die Bedeutung seines Nachwuchskonzepts. Seit 2023 baut der Klub sein Netzwerk aus Partnervereinen kontinuierlich aus. Der Wechsel von Tom Hobrecht vom 1. SC Göttingen 05 in die Akademie gilt dabei als Musterbeispiel für diesen Weg: Über gezielte Förderung im Nachwuchsbereich führte der Weg innerhalb von zwei Jahren bis zum ersten Profivertrag.
Für die Niedersachsen ist Hobrechts Unterschrift damit nicht nur eine Belohnung für starke sportliche Leistungen, sondern zugleich ein weiteres Signal, dass Talente aus der eigenen Akademie und dem Partnervereinsnetzwerk auch künftig eine echte Perspektive im Profifußball erhalten sollen.