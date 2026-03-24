Vom Oberliga-Knipser zum Ironman-Triathlet: "Die WM ist das Ziel" Nach dem Ende seiner fußballerischen Laufbahn hat Dan Lochmann einen ganz neuen Weg eingeschlagen von Kevin Gehring · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Vom Torjäger zum Triathleten. Dan Lochmann hat nach dem Fußball eine ganz neue, sportliche Laufbahn eingeschlagen. – Foto: Kölbel/privat

Vor zehn Jahren schlug eine der fußballerischen Sternstunden des Dan Lochmann. Zum Landespokal-Viertelfinale hatte Oberligist SG Union Sandersdorf - mit Lochmann in seinen Reihen - am 24. März 2016 den Regionalligisten VfB Germania Halberstadt zu Gast. "Eigentlich war es nicht so mein Spiel, ich konnte dem Geschehen nicht meinen Stempel aufdrücken", erinnert sich Lochmann. Doch dann kam die 115. Minute. Am Wochenende können in Sachsen-Anhalt die nächsten Pokalgeschichten geschrieben werden. Die beiden Halbfinals im dachbleche24-Landespokal gehen über die Bühne. Der SV Eintracht Emseloh trifft auf den Halleschen FC, der SSV 80 Gardelegen auf den VfB Germania Halberstadt. Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen beide Partien in einer exklusiven und kostenlosen Livestream-Konferenz.

Beim Spielstand von 2:2 sah Union-Keeper Tom Hermann für ein Foulspiel außerhalb des Sechszehners die Rote Karte. Weil die Sandersdorfer ihr Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatten, musste eine andere Lösung her. "Für mich war in dem Moment sofort klar, dass ich mich reinstelle", erinnert sich Lochmann: "Ich bin gleich zu unserem Ersatzkeeper Marius Kansy gerannt und habe mir Handschuhe und Torwarttrikot geholt." Angreifer geht zwischen die Pfosten - und wird zum Pokalhelden So landete der Torjäger, der in dieser Oberliga-Saison damals zwölf Treffer erzielte hatte, zwischen den Pfosten. "Wenn nach dem Training noch aufs Tor geschossen wurde, hatte ich mich da schon einige Male reingestellt. So ganz neu war das für mich deshalb nicht", erklärt Lochmann.

>> Alle Highlights der Pokalpartie bei FuPa.tv: (hier klicken) In den verbliebenen Minuten der Verlängerung war der Aushilfstorhüter nicht mehr ernsthaft gefordert, dafür aber im anschließenden Elfmeterschießen. "Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht - ich hatte ja nichts zu verlieren", erzählt er.

Vier Schützen des Regionalligisten haben den Angreifer zwischen den Pfosten verladen, nicht aber Ivan Ristovski. Mit einer Parade im vom Torhüter gesehen linken Eck machte Lochmann, weil alle Sandersdorfer getroffen haben, die Überraschung im Viertelfinale perfekt - und schrieb selbst eine ganz besondere Geschichte im Landespokal von Sachsen-Anhalt. Seit Abschied aus Ammendorf keinen Fußballplatz betreten Mit Fußball allerdings hat der einstige Torjäger, der auch für die SG Rot-Weiß Thalheim, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und den BSV Halle-Ammendorf in der Verbandsliga auflief, heute nur noch wenig zu tun. "Ich schaue schon noch ab und an Spiele von Borussia Dortmund oder von der Nationalmannschaft", erzählt er. Einen Fußballplatz aber hat der 35-Jährige seit seinem Abschied aus Ammendorf (2022/23) nicht mehr betreten. Ob es noch einmal zu einem fußballerischen Comeback kommen könnte? "Auf gar keinen Fall", antwortet "Lochi". Stattdessen hat der Ex-Fußballer sportlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. "Ich mache inzwischen Triathlon", erzählt er - und zwar sehr ambitioniert: "Das Ziel ist die WM." Spätestens bis 2030, dann wird Lochmann 40 Jahre alt, möchte er bei einer Weltmeisterschaft starten. Nicht etwa über die Kurz- oder Mittel, sondern über die Ironman-Distanz. Heißt: 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathonlauf über 42,2 Kilometer. 18 bis 20 Trainingsstunden pro Woche für den Traum Fünf Ironmans hat Lochmann schon absolviert. Seine Bestzeit beträgt etwas weniger als zehn Stunden. "Das geht schon noch ein bisschen schneller", sagt der Triathlet ehrgeizig. So wird Dan Lochmann in diesem Jahr beim Ironman in Barcelona versuchen, seinen Rekord zu knacken. Und noch ein Ziel verfolgt er für die Zukunft: "Wenn es um Triathlon geht, ist der Ironman auf Hawaii natürlich das Größte, was es gibt. Da einmal zu starten, wäre ein Traum."

18 bis 20 Stunden pro Woche trainiert Lochmann. Sein Traum: Ein Start bei der Weltmeisterschaft und der Ironman auf Hawaii. – Foto: privat

Für diesen trainiert er jede Woche 18 bis 20 Stunden. "Ich habe schon einige Male gehört, dass es im Fußball für mich auch noch höher als in die Oberliga hätte gehen können, wenn ich damals so fleißig gewesen wäre", erzählt er mit einem Lachen. Den Sportarten-Wechsel hat Lochmann übrigens "keinen Tag bereut", wie er erzählt: "Ich mag das, mit den Profis gemeinsam an der Startlinie zu stehen. Triathlon ist nahbarer als Fußball. Außerdem kommt man mehr herum, als wenn man jede Woche nur auf denselben Sportplätzen unterwegs ist." Tore gegen Lok Leipzig und den FCM waren noch emotionaler An seine Tage als Fußballer erinnert sich der 35-Jährige dann aber doch gerne zurück. Und so auch an den Tag, als er unverhofft zum Torhüter wurde. "Zehn Jahre ist das schon her?", staunt er. Die Torschützen und der Spielverlauf sind bis heute tief im Gedächtnis eingeprägt. "Auch wenn das für mich nicht der größte Moment meiner Laufbahn war", wie der frühere Verbandsliga-Torschützenkönig (2012) anmerkt. "Die Führungstreffer gegen Lok Leipzig (3:1 - Oberliga Süd, 2014/15, Anm.d.Red.) oder gegen den 1. FC Magdeburg (3:5 - Landespokal-Viertelfinale, 2014/15, Anm.d.Red.) würde ich emotional gesehen schon noch ein wenig höher einordnen", sagt Lochmann mit Blick zurück auf seine fußballerische Laufbahn. Immerhin war das Toreschießen immer sein Hauptaugenmerk - außer am 24. März 2016.