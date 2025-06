Vom Oberliga-Absteiger zum Landesliga-Aufsteiger

– Foto: nordBlick24 / Wesermarschsport

Der SV Brake schoss in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison 123 Tore und stieg am Ende mit zwei Punkten Vorsprung vor WSC Frisia Wilhelmshaven in die Landesliga auf. Dort wird es natürlich nicht so leicht, nochmal so viele Tore zu erzielen. Damit aber dennoch viele Bälle im Netz der Gegner zappeln, verstärkte man sich in der Offensive..

Denn vom Absteiger aus der Oberliga, VfL Oldenburg, wird Osama Kilany zum Aufsteiger wechseln. Der 22-Jährige wurde beim TuS Eversten ausgebildet und machte seine ersten Schritte im Herrenbereich dann beim SV Eintracht Oldenburg. Nach einer starken Saison in der Bezirksliga, in der der Offensivmann in 27 Spielen zehn Tore erzielte, wechselte Kilany zum SV Altenoythe, wo er in 16 Spielen vier Mal traf. Zum Start der abgelaufenen Saison zog es den 22-Jährigen dann zum VfL Oldenburg in die Reserve des Oberligisten. In der Bezirksliga traf Kilany in der Hinrunde am laufenden Fließband (14 Tore in 18 Spielen) und empfiehl sich so für die Oberliga-Mannschaft, in welcher er in der Rückrunde dann zwölf Mal zum Einsatz kam (drei Mal Startelf), allerdings keine Tore erzielen konnte.