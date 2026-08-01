Vom Niendorfer TSV zum Profivertrag in der 2. Bundesliga

Jonas Schwanke hat bei Hannover 96 seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 19 Jahre alte Torwart war im Sommer 2023 vom Niendorfer TSV in die U19 der Niedersachsen gewechselt und hat sich dort über die Akademie weiterentwickelt. Spielpraxis sammelt Schwanke derzeit in der Regionalliga Nord bei der U23 von Hannover 96, trainiert aber seit dem vergangenen Sommer durchgängig mit der Profimannschaft von Cheftrainer Christian Titz und Torwarttrainer Michael Ratajczak.
Auch beim Niendorfer TSV wurde der Schritt mit großer Freude aufgenommen. Der Klub erinnerte daran, dass Schwanke anderthalb erfolgreiche Jahre in Niendorf verbracht hatte und dort unter anderem mit der U17 in der Bundesliga spielte. Nun folgt für den in Lübeck geborenen Torhüter der nächste große Schritt.
96-Sportdirektor Ralf Becker sieht den Lizenzspielervertrag als verdiente Belohnung. „Jonas ist vor drei Jahren vom Niendorfer TSV zu uns in die Akademie gekommen, ohne zuvor ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen zu haben. Seitdem hat er sich sowohl als Persönlichkeit als auch insbesondere in Bezug auf sein Torwartspiel unglaublich gut entwickelt“, sagt Becker bei der Verkündung in den Vereinsmedien.
Besonders Schwankes Leistungen in der U23 und seine tägliche Arbeit im Training hebt der Sportdirektor hervor. Becker erklärt weiter: „Den Lizenzspielervertrag hat er sich über seine Leistungen als Rückhalt unserer U23 sowie über sein Engagement und seinen Arbeitseifer, die er tagtäglich im Training einbringt, absolut verdient. Wir begleiten ihn sehr gern auf seinem weiteren Weg, weil wir wissen, dass seine Entwicklung noch lange nicht vorbei ist und er noch viel Potenzial hat.“
Für Schwanke selbst ist die Unterschrift ein besonderer Moment. „Das Gefühl, den ersten Profivertrag zu unterschreiben, ist wirklich einzigartig. Ich habe lange und hart darauf hingearbeitet“, sagt der Torwart. Der Wechsel in die Akademie sei für ihn ein entscheidender Schritt gewesen: „Ich bin ja erst vergleichsweise spät in die 96-Akademie gekommen. Das war für mich ein sehr wichtiger Schritt, den ich immer wieder genauso gehen würde.“
Schwanke betont zugleich, dass er den Vertrag nicht als Zielpunkt, sondern als nächsten Schritt versteht. „Jetzt freue ich mich und bin extrem stolz, dass ich den Weg in den Profifußball gehen darf. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass weiterhin viele Aufgaben vor mir liegen. Dafür werde ich weiter Gas geben.“
Für den Niendorfer TSV ist die Entwicklung seines früheren Nachwuchstorwarts ein starkes Signal: Auch abseits der klassischen Nachwuchsleistungszentren kann der Weg in den Profifußball gelingen.
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