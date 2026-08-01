Vom Nashville FC über den VfB Speldorf zum SV Sonsbeck

Miller ist neu in Sonsbeck – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck hat sich für die neue Oberliga-Saison mit einem besonderen Neuzugang verstärkt. Dominic Miller wechselte im Sommer als Stammspieler des Landesligisten VfB Speldorf an den Niederrhein. Der 23-jährige US-Amerikaner ist nicht verwandt mit seinem Teampartner und Namensvetter Tymotheusz Miller. Ein Gespräch mit dem gelernten Außenverteidiger über seinen Weg nach Deutschland, seine Ziele und die Heim-WM in den USA.

Dominic Miller In der Schule hatten wir nur Spanisch als zweite Fremdsprache. Deutsch konnte ich vorher überhaupt nicht. Aber wenn man hier lebt, lernt man die Sprache sehr schnell – in der Kabine und im Alltag. Das bringt mich jeden Tag weiter und ist ein wichtiger Teil meiner Erfahrung.

Herr Miller, wie schwer war es für Sie, Deutsch zu lernen?

Miller Ich wollte den nächsten Schritt machen und habe nur gute Dinge über Trainer Heinrich Losing, den Verein und die Mannschaft gehört. Schon in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass das mein neues Zuhause werden kann. Ich fühle mich hier sehr wohl.

Wurde Ihnen der Einstieg durch die vielen Neuzugänge erleichtert?

Miller Ich kenne Bradley Asoh noch aus meiner Zeit in Speldorf. Unser Kapitän Robin Schoofs spricht Englisch und hilft mir, wenn ich mal etwas nicht verstehe. Aber alle unterstützen mich. Jeder ist freundlich. Ich hatte schnell das Gefühl, Teil der Mannschaft zu sein.

Wie sieht Ihr Alltag in Deutschland aus? Haben Sie neben dem Fußball schon beruflich Fuß gefasst?

Miller Ich habe in den USA Politikwissenschaft studiert. Später kann ich in diesem Bereich arbeiten. Aber ich wollte zunächst versuchen, alles aus meiner Fußballkarriere herauszuholen. Mein Studium habe ich sogar ein Jahr früher abgeschlossen. Neben dem Fußball habe ich einen Minijob. Ich wohne in Essen und fahre meistens gemeinsam mit Daniel Gorden Raul. Er sammelt mich unterwegs in Duisburg ein.

Wie ist der Kontakt nach Deutschland entstanden?

Miller Ich komme ursprünglich aus Nashville im Bundesstaat Tennessee. Zuletzt habe ich aber in Maryland, in der Nähe von Washington, D.C. und Baltimore, gelebt. Ich kenne Kenneth Hersey, den Torhüter des VfB Homberg, der ebenfalls aus den USA kommt. Er hat mir erzählt, dass man hier gut leben kann. Da habe ich gedacht: Warum eigentlich nicht? Er hat mir schon beim Wechsel nach Speldorf geholfen und jetzt auch beim Schritt nach Sonsbeck.

Wie verlief Ihre bisherige Fußball-Laufbahn?

Miller Ich habe schon immer Fußball gespielt und war bei der zweiten Mannschaft des Nashville FC aktiv. Das Niveau würde ich ungefähr mit der Regionalliga West vergleichen. Dort habe ich aber nicht so viel gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte.

Welche sportlichen Ziele verfolgen Sie?

Miller Die Regionalliga ist irgendwann ein Ziel, aber aktuell nicht mein Fokus. Ich möchte einfach in jedem Spiel zeigen, was ich kann. Wenn irgendwann die Chance kommt, wäre das großartig. Jeder Fußballer möchte schließlich so hoch spielen wie möglich.

Wie schätzen Sie die Oberliga Niederrhein ein?

Miller Die Liga wird sicher nicht einfacher, vielleicht sogar so stark wie schon lange nicht mehr. Aber wir werden in jedem Spiel alles geben – ganz egal, wie der Gegner heißt. Ich glaube, dass wir gemeinsam viel erreichen können.

Wo fühlen Sie sich auf dem Platz am wohlsten und was zeichnet Sie aus?

Miller Vergangene Saison habe ich meistens als rechter Schienenspieler in einem 3-4-3-System gespielt. Ich kann aber auch als Innenverteidiger spielen und bin flexibel. Meine größten Stärken sind meine Geschwindigkeit und meine Flanken. Ich liebe das Laufen. Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf.

Wie haben Sie die Heim-WM in den USA erlebt?

Miller Es war leider kompliziert, wie alle Entwicklungen. Die Tickets waren unglaublich teuer. Dazu gab es die ganze Diskussion um Folarin Balogun und weitere politische Themen. Ich finde, manches hätte anders laufen müssen. Trotzdem war die Weltmeisterschaft insgesamt gut für den Fußball in den USA. Die Menschen interessieren sich immer mehr für den Sport, auch die MLS wächst. Ich liebe Amerika.

Reisen Sie noch regelmäßig in Ihre Heimat?

Miller Ich war im Sommer in New York City. Meine Eltern wohnen inzwischen in der Nähe. Dort fanden auch viele WM-Spiele statt. Aber wegen der hohen Preise von rund 700 Dollar aufwärts blieb es für mich beim Zuschauen vor dem Fernseher.