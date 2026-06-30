Vom Nachwuchsleistungszentrum in die Regionalliga

In Braunschweig sammelte Fuchs zuletzt in der U19-Nachwuchsliga wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Anstatt den Weg über eine U23 zu gehen, entschied sich der Defensivspieler bewusst für den direkten Schritt in die Regionalliga. Schnelle Eingewöhnung in Schöningen „Für mein erstes Jahr im Herrenbereich ist die Regionalliga eine sehr gute Liga. Mir war wichtig, bewusst den Schritt in eine Herrenmannschaft zu machen und nicht den Weg über eine U23 zu gehen. Diese Herausforderung wollte ich unbedingt annehmen“, sagt Fuchs auf der Homepage des Vereins.

Vor seiner Verpflichtung absolvierte Fuchs bereits mehrere Trainingseinheiten beim FSV und gewann dabei schnell einen positiven Eindruck vom Verein. „Ich habe mich hier direkt wohlgefühlt und freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit.“ Ausschlaggebend seien vor allem das harmonische Umfeld sowie die Gespräche mit den Verantwortlichen gewesen.