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Vom Nachwuchsleistungszentrum in die Regionalliga
Ben Fuchs wagt den Sprung in den Herrenfußball und verstärkt die Innenverteidigung
Der FSV Schöningen setzt seinen Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern fort und hat Ben Fuchs verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig U19 zum Regionalligisten und steht damit vor seiner ersten Saison im Herrenfußball.
In Braunschweig sammelte Fuchs zuletzt in der U19-Nachwuchsliga wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Anstatt den Weg über eine U23 zu gehen, entschied sich der Defensivspieler bewusst für den direkten Schritt in die Regionalliga.
Schnelle Eingewöhnung in Schöningen
„Für mein erstes Jahr im Herrenbereich ist die Regionalliga eine sehr gute Liga. Mir war wichtig, bewusst den Schritt in eine Herrenmannschaft zu machen und nicht den Weg über eine U23 zu gehen. Diese Herausforderung wollte ich unbedingt annehmen“, sagt Fuchs auf der Homepage des Vereins.
Vor seiner Verpflichtung absolvierte Fuchs bereits mehrere Trainingseinheiten beim FSV und gewann dabei schnell einen positiven Eindruck vom Verein.
„Ich habe mich hier direkt wohlgefühlt und freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit.“ Ausschlaggebend seien vor allem das harmonische Umfeld sowie die Gespräche mit den Verantwortlichen gewesen.
Defensivstärke und Entwicklungspotenzial
Der 18-Jährige beschreibt sich als spielstarken Innenverteidiger, der Ruhe am Ball ausstrahlt und das Spiel von hinten eröffnen möchte. Dank seiner Körpergröße sieht er seine Stärken zudem im Kopfballspiel und in den direkten Duellen.
Beim FSV soll Fuchs nun behutsam an das Niveau der Regionalliga herangeführt werden, wertvolle Erfahrungen sammeln und sich sportlich kontinuierlich weiterentwickeln.
Für seine erste Saison im Herrenbereich hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt. Neben möglichst vielen Einsatzminuten möchte er vor allem von den erfahrenen Spielern im Kader profitieren und den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Mit Ben Fuchs gewinnt der FSV Schöningen ein vielversprechendes Defensivtalent, das langfristig den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung beleben und perspektivisch eine wichtige Rolle im Regionalliga-Kader einnehmen soll.