Vom Nachwuchsleistungszentrum in die Oberliga

Der SC Hemmingen-Westerfeld verstärkt sich mit einem entwicklungsfähigen Offensivspieler. Niclas Grund wechselt vom SV Ramlingen/Ehlershausen an die Hohe Bünte und bringt Tempo, Torgefahr sowie eine interessante Ausbildung mit.
Mit Niclas Grund hat der SC Hemmingen-Westerfeld einen weiteren talentierten Spieler für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler entschied sich bereits in jungen Jahren für einen konsequenten Weg im Leistungsfußball und wechselte 2020 in den Nachwuchs des Halleschen FC.
Dort durchlief Grund sämtliche Altersklassen bis zur U19 und erhielt eine fundierte Ausbildung auf hohem Niveau. Die Zeit im Nachwuchsleistungszentrum legte die Grundlage für seinen Einstieg in den Herrenfußball.
Seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammelte der Offensivakteur beim SV Ramlingen/Ehlershausen. Vor allem in der Hinrunde machte Grund mit engagierten Auftritten auf sich aufmerksam und zeigte, welches Potenzial in ihm steckt.
Der junge Mittelfeldspieler überzeugte dabei insbesondere durch seine Dynamik, seine Laufbereitschaft und seine Fähigkeit, sowohl mit als auch gegen den Ball Akzente zu setzen.
Mit seiner Schnelligkeit, seinem aggressiven Anlaufverhalten und seinem Zug zum Tor bringt Grund Eigenschaften mit, die gut zur Spielidee des SC Hemmingen-Westerfeld passen. Gleichzeitig sehen die Verantwortlichen in ihm einen Spieler, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.
Der Neuzugang selbst nennt vor allem das sportliche Konzept des Vereins als wichtigen Faktor für seinen Wechsel. In Hemmingen möchte er sich weiterentwickeln und seinen Beitrag dazu leisten, die gemeinsamen Ziele in der Oberliga zu erreichen.
Die Verpflichtung von Niclas Grund unterstreicht erneut die Ausrichtung des SC Hemmingen-Westerfeld, junge und ambitionierte Spieler mit Perspektive an den Verein zu binden. Der 20-Jährige soll nun den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen und sich auf Oberliga-Niveau weiter etablieren.
Mit seinem Profil und seiner Ausbildung bringt Grund beste Voraussetzungen mit, um künftig wichtige Impulse im Offensivspiel der Störche zu setzen.