Vom Nachwuchsleistungszentrum in die Oberliga Grund soll beim SCH den nächsten Schritt gehen von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Der SC Hemmingen-Westerfeld verstärkt sich mit einem entwicklungsfähigen Offensivspieler. Niclas Grund wechselt vom SV Ramlingen/Ehlershausen an die Hohe Bünte und bringt Tempo, Torgefahr sowie eine interessante Ausbildung mit.

Mit Niclas Grund hat der SC Hemmingen-Westerfeld einen weiteren talentierten Spieler für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler entschied sich bereits in jungen Jahren für einen konsequenten Weg im Leistungsfußball und wechselte 2020 in den Nachwuchs des Halleschen FC. Dort durchlief Grund sämtliche Altersklassen bis zur U19 und erhielt eine fundierte Ausbildung auf hohem Niveau. Die Zeit im Nachwuchsleistungszentrum legte die Grundlage für seinen Einstieg in den Herrenfußball.

Erste Duftmarken im Seniorenbereich Seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammelte der Offensivakteur beim SV Ramlingen/Ehlershausen. Vor allem in der Hinrunde machte Grund mit engagierten Auftritten auf sich aufmerksam und zeigte, welches Potenzial in ihm steckt. Der junge Mittelfeldspieler überzeugte dabei insbesondere durch seine Dynamik, seine Laufbereitschaft und seine Fähigkeit, sowohl mit als auch gegen den Ball Akzente zu setzen.