Vom Nachwuchs in den Männerfußball: VfB belohnt Trad

Mit dem Schritt in den Profikader würdigt der VfB die kontinuierliche Entwicklung des Angreifers. Geschäftsführer Sebastian Schachten sieht in Trad einen talentierten Spieler, dem der Verein den nächsten Entwicklungsschritt zutraut. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Cheftrainer Dario Fossi den Offensivspieler regelmäßig ins Training der ersten Mannschaft integriert. Zudem gehörte Trad mehrfach zum Regionalligakader und kam zu drei Kurzeinsätzen.

Der nächste Schritt nach erfolgreicher U19-Zeit Der gebürtige Osnabrücker zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Leistungsträgern der U19 im Öffentlichen Jugendleistungszentrum des VfB. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er zuvor beim VfL Osnabrück und beim TuS Blau-Weiß Lohne, ehe er in der U19 nach Oldenburg wechselte. Die Integration in die Regionalligamannschaft sei ihm leicht gefallen. Von Beginn an habe ihn die Mannschaft hervorragend aufgenommen, was den Übergang erleichtert habe.