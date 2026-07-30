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Vom Nachwuchs in den Männerfußball: VfB belohnt Trad
Kurz nach seinen ersten Einsätzen erhält Abdul-Hussein Trad einen festen Platz im Regionalligakader der Blauen
Der VfB Oldenburg setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Abdul-Hussein Trad rückt aus der U19 dauerhaft in den Regionalligakader auf. Der 18 Jahre alte Offensivspieler hatte bereits in der vergangenen Saison erste Einsatzminuten in der Regionalliga gesammelt und soll seine Entwicklung nun im Männerbereich fortsetzen.
Mit dem Schritt in den Profikader würdigt der VfB die kontinuierliche Entwicklung des Angreifers. Geschäftsführer Sebastian Schachten sieht in Trad einen talentierten Spieler, dem der Verein den nächsten Entwicklungsschritt zutraut.
Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Cheftrainer Dario Fossi den Offensivspieler regelmäßig ins Training der ersten Mannschaft integriert. Zudem gehörte Trad mehrfach zum Regionalligakader und kam zu drei Kurzeinsätzen.
Der nächste Schritt nach erfolgreicher U19-Zeit
Der gebürtige Osnabrücker zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Leistungsträgern der U19 im Öffentlichen Jugendleistungszentrum des VfB. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er zuvor beim VfL Osnabrück und beim TuS Blau-Weiß Lohne, ehe er in der U19 nach Oldenburg wechselte.
Die Integration in die Regionalligamannschaft sei ihm leicht gefallen. Von Beginn an habe ihn die Mannschaft hervorragend aufgenommen, was den Übergang erleichtert habe.
Entwicklung steht im Mittelpunkt
Trad blickt mit großer Vorfreude auf seine erste komplette Saison im Regionalligateam. Persönliche Ziele stellt der Flügelspieler dabei bewusst hinter seine Entwicklung und den Erfolg der Mannschaft.
Vor allem im Eins-gegen-eins und im Kopfballspiel sieht der 18-Jährige noch Verbesserungspotenzial. Mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten bringt er bereits viel mit – nun soll er diese Qualitäten Schritt für Schritt auch im Männerfußball unter Beweis stellen.