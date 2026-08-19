Vom Mittelfeld in den Sturm – und direkt zum Viererpack

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Dabei war der zweite Saisonsieg in der Kreisliga Mitte-Nord Emsland lange alles andere als sicher. Fuchs brachte Aschendorf in der 28. Minute in Führung, doch Henk-Darwin Gröninger antwortete nur eine Minute später. Nach der Pause stellte Fuchs erneut auf 2:1, ehe Steffen Kathmann in der 65. Minute wieder ausglich. Erst ganz spät entschied der neue Mittelstürmer die Partie: In der 89. Minute traf er zum 3:2, in der 90.+1 machte er seinen Viererpack perfekt. Kurz darauf verhinderte Torhüter Nico Hackmann mit einem gehaltenen Foulelfmeter von Steffen Schulte noch eine Ergebniskorrektur.

Manchmal reicht eine Positionsveränderung, um ungeahnte Qualitäten freizusetzen. Maik Fuchs war in seiner Laufbahn vor allem im zentralen Mittelfeld unterwegs, spielte auf der Sechs, Acht oder Zehn. Seit dieser Saison setzt Trainer Dennis Drost den 32-Jährigen als Stürmer ein – und nach zwei Spieltagen lässt sich festhalten: Die Idee funktioniert bislang ziemlich gut. Fünf Treffer hat Fuchs bereits erzielt, vier davon beim wilden 4:2-Heimerfolg gegen Wesuwe. Damit hat er schon jetzt genauso oft getroffen wie in seinen 18 Ligaeinsätzen der kompletten Vorsaison.

Für Fuchs war der Nachmittag auch deshalb besonders, weil seine Frau, seine beiden Söhne und seine Schwiegereltern dabei waren. Nach dem Abpfiff gratulierten ihm zudem frühere Trainer und Betreuer aus seiner Jugendzeit. Der Rechtsfuß, der beruflich als Verfahrensmechaniker für Kunststoff arbeitet, blickt inzwischen auf eine lange Amateurfußball-Laufbahn zurück. Neben vielen Jahren in Aschendorf stehen unter anderem 13 Bezirksliga-Partien für den SV Ihrhove, elf Einsätze in der Landesliga Weser-Ems sowie sogar ein Spiel in der Oberliga Niedersachsen für Blau-Weiß Papenburg in seiner FuPa-Vita.

Nun beginnt für ihn gewissermaßen ein neues Kapitel. Dass Drost den langjährigen Mittelfeldspieler dauerhaft weiter vorne einplant, wurde zu Saisonbeginn durchaus belächelt, erzählt Fuchs. Der neue Coach, der erst in diesem Sommer das Amt in Aschendorf übernommen hat, schenkte ihm jedoch das Vertrauen. Nach zwei Siegen, 10:3 Toren und Tabellenplatz eins ist der Start nicht nur für Fuchs gelungen.

TuS Aschendorf – FC Wesuwe 4:2

TuS Aschendorf: Nico Hackmann, Florin-Ionut Sava, Maximilian Zeltwanger, Torben Böhle, Aaron Lenz, Florian Trost (65. Fabian Terveer), Niklas Lucht (52. Kevin Gregor Winnen), Lukas Hagen, Dominik Hentschel (52. Jan Fokken), Marlon Röttgers-Abeln, Maik Fuchs (89. Philipp Hegemann) - Trainer: Dennis Drost

FC Wesuwe: Fabian Brinkmann, Alex Lilienbaum, Steffen Kathmann, Janis Poker (79. Simon Schulte), Steffen Geers, Lars Büscher, Tim Niehaus, Henri Schnieders, Szymon Korgel (87. Steffen Schulte), Henk-Darwin Gröninger (83. Tom Röckers), Julian Gebben (74. Jonas Nintemann) - Co-Trainer: Philipp Haar - Trainer: Daniel Schulte - Co-Trainer: Dennis Koop

Schiedsrichter: Heinz Schulte

Tore: 1:0 Maik Fuchs (28.), 1:1 Henk-Darwin Gröninger (29.), 2:1 Maik Fuchs (53.), 2:2 Steffen Kathmann (65.), 3:2 Maik Fuchs (89.), 4:2 Maik Fuchs (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Steffen Schulte (FC Wesuwe) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Nico Hackmann (90.).

Maik, alle vier Tore bei einem 4:2-Sieg erzielt, zwei davon auch noch in den letzten beiden offiziellen Spielminuten, nachdem es lange nach einem Unentschieden aussah: Wie lange dauert es nach so einem Spiel, bis man selbst realisiert, was da gerade passiert ist?

Fuchs: Das ging eigentlich relativ zügig nach der Ansprache von unserem Coach nach dem Spiel. Das lag vielleicht auch daran, dass ich diesen schönen Moment direkt mit meinen Liebsten teilen konnte. An dem Tag waren meine Frau mit unseren beiden Söhnen und meine Schwiegereltern zum Zuschauen da. Nach dem Spiel kamen auch sofort meine Trainer und Betreuer aus der Jugend zu mir und haben gratuliert. Das hat mich sehr gefreut.

Zweimal ist Wesuwe nach eurer Führung zurückgekommen, bis du die Partie mit deinen Treffern in der 89. Minute und der Nachspielzeit entschieden hast. Was ging dir vor und vor allem in dieser wilden Schlussphase durch den Kopf – und wie schafft man es, in solchen Momenten cool vor dem Tor zu bleiben?

Fuchs: Um ehrlich zu sein, war ich so sehr im Fokus, dass ich gar nicht richtig auf die Zeit geachtet habe. Erst nach dem 3:2 und dem Blick auf die Uhr habe ich gecheckt, was da gerade passiert ist. Nach dem 4:2 war ich einfach nur noch mega happy und habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Ich denke, man schafft das, indem man im Training immer wieder hart arbeitet und im Spiel einfach bis zum Schluss nicht abschaltet – auch nicht in der Nachspielzeit.

Du stehst nach nur zwei Saisonspielen bereits bei fünf Treffern und damit bei genauso vielen wie in der gesamten vergangenen Saison. Ist dieser Torlauf für dich selbst überraschend oder hattest du von Anfang an bei deiner neuen Rolle als Stürmer ein gutes Gefühl?

Fuchs: Ein gutes Gefühl als Stürmer hatte ich schon. Dass es nach zwei Spieltagen aber direkt so gut aussieht, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Da muss ich mich auch beim ganzen Team bedanken. Ohne die Jungs wäre das nicht möglich. Durch deren überragende Vorarbeit ist mir das überhaupt erst gelungen. Ich versteife mich auch nicht darauf, unbedingt selbst die Tore zu schießen. Hauptsache, wir sind als Team erfolgreich und spielen guten Fußball. Ob ich oder ein anderer die Tore schießt, ist mir am Ende egal.

Dein Profil zeigt eine ziemlich abwechslungsreiche Laufbahn: Du hast viele Jahre für Aschendorf gespielt, warst aber auch beim SV Ihrhove und später bei Blau-Weiß Papenburg bis hinauf in die Landesliga aktiv und hast sogar einen Oberliga-Einsatz verbuchen können. Was hast du aus den höherklassigen Jahren mitgenommen, das dir heute auf dem Platz hilft?

Fuchs: Für die Zeit bei Blau-Weiß Papenburg bin ich extrem dankbar, weil ich dort als Fußballer sehr gewachsen bin und viele Dinge gelernt habe. Mir ist dort auch bewusst geworden, was alles möglich ist, wenn man immer Gas gibt, geduldig bleibt und seine Chancen nutzt. So hat es am Ende sogar für mein Oberliga-Debüt gereicht. Ich habe dort aber auch gelernt, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen, lautstark zu sein und in gewissen Momenten die Ruhe zu bewahren, statt zu viel zu wollen. Da würde ich gerne Alex Homan hervorheben, der mir diese Dinge immer wieder eingetrichtert hat.

Du sagst selbst, dass du erst seit dieser Saison fest als Stürmer agierst, vorher warst du eher im zentralen Mittelfeld zu Hause. Musst du dein Spiel dafür extrem verändern?

Fuchs: Hin und wieder habe ich in der Vergangenheit schon als Stürmer gespielt, deshalb war das jetzt keine riesige Veränderung für mich. Es ist natürlich besser, wenn man in der Vorbereitung und im Training Woche für Woche diese Position trainiert und dadurch immer besser in den Flow kommt. Da möchte ich auch Dennis danken, dass er mir volles Vertrauen gegeben hat – auch wenn ihn für diese Entscheidung am Anfang der eine oder andere belächelt hat.

Das 4:2 gegen Wesuwe sah am Ende komfortabel aus, war aber bis kurz vor Schluss völlig offen. Hat euch an diesem Nachmittag eine besondere Mentalität ausgezeichnet?

Fuchs: Solche Siege bekommt man nur als echtes Team hin. Wir hatten jetzt ein Jahr lang keinen Coach, und da wächst man auch noch einmal anders als Mannschaft zusammen, weil es darauf ankommt, sich auf jeden verlassen zu können. Dass wir für diese Saison mit Dennis so einen Coach gewinnen konnten, dem das Teamgefüge sehr wichtig ist, ist natürlich überragend. Mentalität spielt dann selbstverständlich auch eine Rolle: nicht aufzuhören und vom ersten bis zum letzten Mann alles zu geben. Das ist uns am Sonntag sehr gut gelungen, weil einfach jeder da war. Obwohl Wesuwe in der ersten Halbzeit besser im Spiel war als wir, haben wir ruhig und geduldig unseren Stiefel heruntergespielt – nicht nur körperlich, sondern vor allem im Kopf.

Nun steht ihr nach den ersten beiden Spieltagen auf Platz eins. In den vergangenen Spielzeiten ging der Blick hingegen eher in die andere Richtung. Was habt ihr euch für diese Saison vorgenommen?

Fuchs: Die letzten beiden Saisons waren wirklich sehr turbulent bei uns. Aber wir wissen, was wir können – und das ist definitiv etwas anderes als das, was wir in den vergangenen Jahren gezeigt haben. Unser Fokus wird weiterhin darauf liegen, im Training Vollgas zu geben, am Wochenende attraktiven Fußball zu spielen, noch mehr zusammenzuwachsen und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Was am Ende dabei herauskommt, werden wir dann sehen.