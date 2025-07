Vom Millerntor an die Salzach: Wacker holt Turtschan von St. Pauli II

Der SV Wacker Burghausen ist kurz vorm Saisonstart in der Regionalliga Bayern erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die Salzachstädter haben Jannis Turtschan von der Bundesliga-Reserve des FC St. Pauli verpflichtet. Auf den ersten Blick ein eher ungewöhnlicher Transfer, vom einen Ende Deutschlands ans andere. Bei genauerem Hinsehen holt der SVW damit aber einen jungen Spieler aus der Region zurück nach Oberbayern. Denn aufgewachsen ist der 23-Jährige unweit von Burghausen in Garching an der Alz. Der Außneverteidiger hat bei Wacker einen Vertrag bis kommenden Sommer 2026 unterschrieben.

Die Burghauser reagieren damit auch auf den Engpass auf den Außenverteidiger-Positionen, denn Faton Dzemailji hatte sich gleich im ersten Test beim TSV 1860 Rosenheim eine Knieverletzung zugezogen und wird noch längere Zeit ausfallen.



Jannis Turtschan begann seine Karriere in der Jugend des TuS Alztal Garching und wagte 2011 den Sprung in den Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg. 2017 zog es ihn aus der RB-Akademie in die Jugendabteilung der SpVgg Unterhaching, wo er 2020 auch sein Debüt in der 3. Liga gab. Nach zwei Spielzeiten im Hachinger Herrenbereich mit insgesamt 20 Drittliga- und 24 Regionalliga-Einsätzen wechselte er im Sommer 2022 zum FC St. Pauli II und spielte dort in der Regionalliga Nord. Für die "Kiezkicker" stand der 1,70 Meter große Rechtsfuß in den vergangenen beiden Spielzeiten in 48 Regionalliga-Begegnungen auf dem Rasen. Ab sofort wird Turtschan beim SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 23 auflaufen.