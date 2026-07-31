Vom Meister zum Herausforderer Viel spannender hätte der Saisonauftakt kaum ausfallen können: Am Samstag empfängt der SV Empor Walschleben den SV Blau-Weiß Büßleben. von Christopher Plischka · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Vor gut einem Jahr schoss Erik Tschirschky (rechts) den SV Büßleben mit seinem Geburtstags-Viererpack in die Thüringenliga. Nun geht es zum Saisonstart direkt wieder an den Ort, wo die Aufstiegsfeier begann. – Foto: Marcel Bube

Der amtierende Meister der Landesklasse 2 trifft auf den Thüringenliga-Absteiger – und gleichzeitig beginnt für die Walschlebener eine neue Ära. Georg Fischer ist Teil des neuen Dreiergespanns an der Seitenlinie und gibt vor Saisonstart einen kleinen Einblick zur aktuelllen Lage beim SV Empor Walschleben.

Nach dem Meistertitel hat sich bei Empor einiges verändert. Mit Luca Schröder verlor die Mannschaft einen wichtigen Leistungsträger in Richtung Arnstadt, der laut Georg Fischer nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Ein weiterer Abgang war Christoph Körber, der künftig beim Ligakonkurrenten FC Borntal spielt. Dafür kamen mit Lennox Wöller und Justin Lindenbeck zwei junge Spieler von der SpVgg Eintracht Erfurt hinzu. Zudem soll weiterhin verstärkt auf den eigenen Nachwuchs gesetzt werden. Auch an der Seitenlinie gibt es eine neue Konstellation. Georg Fischer bildet gemeinsam mit Tino Gerke und Daniel Bärwolf das neue Trainerteam. Eine komplette Kehrtwende soll es dennoch nicht geben. „So viele Veränderungen bringt das Trainerteam gar nicht mit sich“, erklärt Fischer. Die Aufgaben sollen vielmehr auf mehrere Schultern verteilt werden. Über die Grundtugenden, Einsatzbereitschaft und Willen soll Walschleben auch künftig zum Erfolg kommen. „...denn wir sind nach wie vor nicht die spielstärkste Mannschaft.“ so Fischer.

Vorbereitung mit kleinen Fragezeichen Die Vorbereitung war aufgrund von Sommerferien und Urlaubszeit nicht ganz einfach. „Wir hatten nie alle Mann an Bord“, berichtet Fischer. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut vorbereitet. Man habe verschiedene Dinge ausprobiert und wolle künftig „nicht so leicht auszurechnen sein“. Dass zum Saisonstart noch nicht jedes Rädchen perfekt ineinandergreift, sei dabei völlig normal. Personell fehlt Lucas Gehrke verletzungsbedingt. Kevin Köllner steht nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung, ist laut Fischer aber noch nicht bei hundert Prozent. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.