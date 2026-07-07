Vom Meister zum Aufsteiger: Leo Eberle verstärkt Würzburger Kickers

Ungern lassen die Nürnberger ihn deshalb gehen. Dieter Frey, Direktor Club-Nachwuchs, erklärt zum Transfer: "Leo war in der vergangenen Spielzeit eine feste Säule in der Mannschaft und hat unserem Team auf und neben dem Platz einen großen Mehrwert geliefert. Wir wünschen Leo nur das Beste auf seinem weiteren Karriereweg in der 3. Liga und bedanken uns für seinen Einsatz in rot-schwarz."





Kickers-Coach Michael Schiele (li.) nimmt Leo Eberle am Dallenberg in Empfang. – Foto: FWK







Der aus Weißenburg stammende Abwehrspieler durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des FCN, wechselte dann zum VfB Eichstätt, wo er zusammen mit seinem älteren Bruder Fabian auflief. Als 18-Jähriger machte er in der Spielzeit 2023/24 in der Bayernliga Nord auf sich aufmerksman und er schloss sich daraufhin der SpVgg Bayreuth an. Im Sommer 2025 kehrte Leo Eberle an den Valznerweiher zurück und wurde mit der U23 des 1. FC Nürnberg Meister der Regionalliga Bayern.



Kickers-Cheftrainer Michael Schiele freut sich über eine weitere Option in der Defensive: "Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat."





Leo Eberle selbst sagt: "Die Kickers sind dafür bekannt, jungen Spielern eine Chance zu geben, deshalb war die Entscheidung nicht so schwer. Ich freue mich, dass mir der FWK das Vertrauen schenkt und ich hier den nächsten Karriereschritt gehen kann. Ich kann es kaum erwarten loszulegen und im Kickers-Trikot mein Profidebüt zu geben."