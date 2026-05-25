Vom Meister an den Kiesbarg: Junior Lopes wechselt zum FC Süderelbe FC Süderelbe verpflichtet Eugenio Junior Lopes vom ETSV Hamburg. Der Zugang kommt vom Meister der Oberliga Hamburg an den Kiesbarg und soll auf der Schiene Dynamik bringen. von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Das ist Eugenio Junior Lopes. – Foto: Mirco Meizel

Der FC Süderelbe hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Eugenio Junior Lopes wechselt vom ETSV Hamburg an den Kiesbarg und kommt damit vom frisch gekrönten Meister der Oberliga Hamburg zum Tabellenachten der abgelaufenen Spielzeit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Süderelbe ist es ein interessanter Transfer, weil Junior aus einer Mannschaft kommt, die die Liga in dieser Saison sportlich geprägt hat. Der ETSV beendete die Spielzeit mit 83 Punkten, 126 Toren und der Meisterschaft. Süderelbe landete mit 51 Punkten auf Rang acht und arbeitet nun daran, den Kader gezielt weiterzuentwickeln. Arlt sieht Potenzial auf der Schiene Trainer Stefan Arlt freut sich über den Zugang und macht deutlich, dass der Kontakt nicht erst kurzfristig entstanden ist. „Wir freuen uns auf Junior und seine Dynamik! Zumal wir letzte Saison schon intensive Gespräche hatten“, sagt Arlt zur Verpflichtung in den Vereinsmedien. Sportlich soll Junior dem FCS vor allem auf der Schiene helfen. Der Coach erklärt: „Junior bringt alle Potenziale mit, die wir uns auf der Schiene erhoffen!“

Damit passt der Zugang in das Profil, das Süderelbe für die kommende Saison offenbar sucht: Tempo, Dynamik und Entwicklungspotenzial. Gerade auf den Außenbahnen können solche Eigenschaften in der Oberliga entscheidend sein, um sowohl im Umschaltspiel als auch gegen tiefere Gegner mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Süderelbe verstärkt sich gezielt Der Wechsel reiht sich in die laufende Kaderplanung des FC Süderelbe ein. Zuvor hatte der Klub bereits Torhüter Simon Heinbockel vom SC Victoria Hamburg verpflichtet. Mit Junior kommt nun ein Spieler vom Meister hinzu.