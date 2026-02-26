 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Vom Mäuschen zum Marder:Alex Echner beißt sich beim Bahlinger SC durch

Im Heimspiel gegen Fulda-Lehnerz will er seine Treffsicherheit aus den Vorbereitung fortsetzen.

von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Dynamisch, schnell und technisch stark im Umgang mit dem Ball: Alex Echner vom Bahlinger SC
Dynamisch, schnell und technisch stark im Umgang mit dem Ball: Alex Echner vom Bahlinger SC – Foto: Claus G. Stoll

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Bahlinger SC
Barockstadt
Alex Echner
Alex Echner

Schneller als erwartet hat Alex Echner beim Fußball-Regionalligisten Bahlinger SC Tritt gefasst. Im Heimspiel gegen Fulda-Lehnerz will er seine Treffsicherheit aus den Vorbereitung fortsetzen.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00live

Für Elvir Zukaj ist Alex Echner ein Segen. Innenverteidiger Zukaj ist in der Schweiz geboren, kam im Winter von Grasshoppers Zürich zum Bahlinger SC und gerät mit seinem Schwiizerdütsch bei den Kaiserstühlern zuweilen in Erklärungsnot. "Da helfe ich ihm gerne", sagt Echner. Und schmunzelt. Echner stammt aus Lauchringen am Hochrhein, unweit der Grenze zur Schweiz, und hat in seiner Jugend sieben Jahre beim FC Aarau gespielt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der BSC gegen Fulda-Lehnerz

Durch den Spielausfall am vergangenen Wochenende steht der BSC vor einer Englischen Woche: am Samstag das Heimspiel gegen Fulda, am Dienstag, 19 Uhr, das Nachholspiel gegen Bayern Alzenau (in Aschaffenburg), am darauffolgenden Samstag das Auswärtsspiel in Sandhausen. "Wir müssen es nehmen, wie es kommt", sagt Trainer Reisinger. Die Barockstädter sind mit einer 0:2-Heimpleite gegen Schott Mainz ins Frühjahr gestartet und als Tabellen-14. ebenfalls abstiegsgefährdet. Der BSC muss im Heimspiel auf die verletzten Davino Knappe, Karim El Abed, Marco Rienhardt, Mike Manegold und Ron Schweizer verzichten. Luca Köbele sitzt eine Gelbsperre ab.