Vom Mäuschen zum Marder:Alex Echner beißt sich beim Bahlinger SC durch

Für Elvir Zukaj ist Alex Echner ein Segen. Innenverteidiger Zukaj ist in der Schweiz geboren, kam im Winter von Grasshoppers Zürich zum Bahlinger SC und gerät mit seinem Schwiizerdütsch bei den Kaiserstühlern zuweilen in Erklärungsnot. "Da helfe ich ihm gerne", sagt Echner. Und schmunzelt. Echner stammt aus Lauchringen am Hochrhein, unweit der Grenze zur Schweiz, und hat in seiner Jugend sieben Jahre beim FC Aarau gespielt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der BSC gegen Fulda-Lehnerz

Durch den Spielausfall am vergangenen Wochenende steht der BSC vor einer Englischen Woche: am Samstag das Heimspiel gegen Fulda, am Dienstag, 19 Uhr, das Nachholspiel gegen Bayern Alzenau (in Aschaffenburg), am darauffolgenden Samstag das Auswärtsspiel in Sandhausen. "Wir müssen es nehmen, wie es kommt", sagt Trainer Reisinger. Die Barockstädter sind mit einer 0:2-Heimpleite gegen Schott Mainz ins Frühjahr gestartet und als Tabellen-14. ebenfalls abstiegsgefährdet. Der BSC muss im Heimspiel auf die verletzten Davino Knappe, Karim El Abed, Marco Rienhardt, Mike Manegold und Ron Schweizer verzichten. Luca Köbele sitzt eine Gelbsperre ab.