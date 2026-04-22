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Vom Lokalrivalen: Eltersdorf präsentiert ersten Sommerneuzugang
Samuel Arles (22) kommt vom FSV Erlangen-Bruck
von PM/mwi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Samuel Arles (vorne) schließt sich im Sommer dem SC Eltersdorf an. – Foto: Wolfgang Zink
Der SC Eltersdorf kämpft aktuell um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Die "Quecken" haben in der Bayernliga Nord die besten Karten und führen das Tableau vier Spieltage vor Schluss an. Ob der SCE also demnächst wieder in der höchsten Amateurspielklasse vertreten sein wird, oder in der kommenden Saison erneut in der Bayernliga einen Anlauf nehmen muss, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Bereits eine Entscheidung gefallen ist hinsichtlich einer Personalfrage: Die "Quecken" können mit Samuel Arles den ersten Sommerneuzugang präsentieren. Der 22-jährige Flügelflitzer kommt vom Lokalrivalen und Landesligisten FSV Erlangen-Bruck in den Elsner-Sportpark.
Samuel Arles hat die Verantwortlichen des SCE mit starken Offensivwerten beeindrucken können. In der aktuellen Landesliga-Saison bringt es der Außenbahnspieler in bisher 29 Einsätze auf 15 Tore. Auf seiner Position zeichnet ihn vor allem hohes Tempo, Dribblingstärke und ein guter Abschluss aus.
Für den Neuzugang ist der Wechsel zudem eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld. Bereits von 2015 bis 2019 trug Arles in der D- und C-Jugend das Trikot des Sport-Clubs.
Samuel Arles lässt sich zu seinem Wechsel wie folgt zitieren: "Mit dem Wechsel nach Eltersdorf möchte ich den nächsten Schritt gehen. Ich hoffe auf viele erfolgreiche Momente im Quecken-Dress und darauf, mich hier weiterentwickeln zu können. Nach vielen positiven Gesprächen bin ich sehr froh, dass am Ende alles geklappt hat."
Cheftrainer Bernd Eigner nimmt den Transfer wohlwollend zur Kenntnis: "Samuel ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler mit hohem Tempo und großer Durchschlagskraft auf dem Flügel. Seine Zahlen in der Landesliga sprechen für sich, gleichzeitig sehen wir bei ihm noch großes Potenzial. Wir freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und bei uns den nächsten Schritt gehen will." Der SC Eltersdorf verspricht sich davon für die Saison 2026/2027 weitere Qualität und Dynamik für die Offensive.