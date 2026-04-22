Vom Lokalrivalen: Eltersdorf präsentiert ersten Sommerneuzugang Samuel Arles (22) kommt vom FSV Erlangen-Bruck von PM/mwi · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Samuel Arles (vorne) schließt sich im Sommer dem SC Eltersdorf an. – Foto: Wolfgang Zink

Der SC Eltersdorf kämpft aktuell um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Die "Quecken" haben in der Bayernliga Nord die besten Karten und führen das Tableau vier Spieltage vor Schluss an. Ob der SCE also demnächst wieder in der höchsten Amateurspielklasse vertreten sein wird, oder in der kommenden Saison erneut in der Bayernliga einen Anlauf nehmen muss, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Bereits eine Entscheidung gefallen ist hinsichtlich einer Personalfrage: Die "Quecken" können mit Samuel Arles den ersten Sommerneuzugang präsentieren. Der 22-jährige Flügelflitzer kommt vom Lokalrivalen und Landesligisten FSV Erlangen-Bruck in den Elsner-Sportpark.

Samuel Arles hat die Verantwortlichen des SCE mit starken Offensivwerten beeindrucken können. In der aktuellen Landesliga-Saison bringt es der Außenbahnspieler in bisher 29 Einsätze auf 15 Tore. Auf seiner Position zeichnet ihn vor allem hohes Tempo, Dribblingstärke und ein guter Abschluss aus. Für den Neuzugang ist der Wechsel zudem eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld. Bereits von 2015 bis 2019 trug Arles in der D- und C-Jugend das Trikot des Sport-Clubs.