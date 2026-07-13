Vom Ligakonkurrenten: Yannis Fischer kehrt zu FT Braunschweig zurück

– Foto: Thies Meyer

Die Freien Turner Braunschweig haben mit Yannis Fischer ihren sechsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 27-Jährige wechselt von der SVG Göttingen zurück in den Prinzenpark und kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Fischer ist ein Eigengewächs der Freien Turner und durchlief beim Verein sämtliche Jugendmannschaften von der U17 über die U19 bis hin zur ersten Herrenmannschaft. Bis 2020 lief der flexibel einsetzbare Spieler bereits für die Parkelf auf.

Anschließend zog es den Linksfuß studienbedingt nach Göttingen. Dort spielte er in den vergangenen sechs Jahren für die SVG Göttingen und sammelte sowohl in der Landesliga als auch in der Oberliga Erfahrung. Für die SVG spielte er 29 Mal in der Oberliga und 95 Mal in der Landesliga, wobei ihm 14 Tore gelangen, acht davon in der abgelaufenen Saison.

Der 27-Jährige kann in der Innenverteidigung, auf den Außenbahnen in der Defensive sowie auf dem Flügel eingesetzt werden.