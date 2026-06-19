Vom Ligakonkurrenten: Tassilo Thiele wechselt zum BV Garrel

– Foto: Sebastian Schmacker

Der Vizemeister der vergangenen Landesliga Saison hat via Instagram mit Tassilo Thiele einen namhaften Neuzugang vorgestellt. Damit rüstet sich Garrel für die kommende Saison, um neu anzugreifen.

Thiele wurde in der Jugend beim JfV Nordwest hochwertig ausgebildet und stand dort in der U19-Regionalliga auf dem Platz. Nach einem kurzen Intermezzo in der Kreisliga bei Wiefelstede ging es für Thiele zurück nach Oldenburg zum VfL in die Oberliga.

Beim VfL lief er insgesamt 97 Mal in der Oberliga auf und startete dabei 86 Mal. Ein Tor gelang ihm dabei. In der frisch abgelaufenen Landesliga-Saison lief er 29 Mal auf, erzielte ein Tor und stand 27 Mal in der ersten Elf.