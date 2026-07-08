Vom Ligakonkurrenten: Ömer Güzel wechselt nach Bleckenstedt

– Foto: Daniel Salinger

Der FC Germania Bleckenstedt hat seinen siebten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Ömer Faruk Güzel wechselt ein 19-jähriger Torhüter vom MTV Wolfenbüttel zu den Blau-Gelben.

Der Schlussmann sammelte in der vergangenen Spielzeit bereits Erfahrung in der Oberliga und absolvierte in seiner ersten Saison auf diesem Niveau 16 Einsätze für den MTV Wolfenbüttel. Hinzu kommt ein Einsatz in der Bezirksliga. Trotz des Abstiegs seines bisherigen Vereins machte Güzel mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Besonders hervor hebt der FC Germania Bleckenstedt die Qualitäten des jungen Keepers vom Elfmeterpunkt. Von vier Strafstößen konnte Güzel drei parieren und bewahrte seine Mannschaft damit mehrfach vor Gegentoren im Kampf um den Klassenerhalt.