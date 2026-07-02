Vom Ligakonkurrenten: Leo Westermann wechselt zu BW Lohne II

– Foto: GW Mühlen

BW Lohne II hat mit Leo Westermann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 26-Jährige wechselt von GW Mühlen zu den Blau-Weißen und verstärkt die linke Außenbahn.

Westermann verbrachte seine gesamte bisherige fußballerische Laufbahn bei GW Mühlen. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und schaffte anschließend den Sprung in den Herrenbereich. Für den Verein absolvierte er mehr als 120 Pflichtspiele und sammelte dabei umfangreiche Erfahrung. In der vergangenen Saison verbuchte er elf Scorer in 19 Partien, startete jedoch nur acht Mal.

Nach Angaben von BW Lohne II fühlt sich der Neuzugang auf der linken Außenbahn am wohlsten. Mit seiner Routine und seinen Qualitäten auf dem Flügel soll Westermann das Offensivspiel bereichern und dem Kader zusätzliche Möglichkeiten verleihen.