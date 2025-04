Der TuS Pewsum hat einen weiteren spektakulären Neuzugang für die kommende Spielzeit bekanntgegeben: Klaas Folkerts wechselt zur Saison 2025/26 von der SpVg Aurich an die Olympiastraße.

Trainer Jonas Petersen zeigt sich begeistert über die Verpflichtung: „Wir freuen uns, dass sich Klaas für den Pewsumer Weg entschieden hat. Er ist ein absoluter Ausnahmespieler und wird für unsere Statik im Spiel unglaublich wichtig sein. Klaas passt super in das weitere Teamgefüge.“

In der laufenden Spielzeit erzielte Folkerts in 22 Spielen bereits starke dreizehn Tore und hat damit großen Anteil an der sehr ordentlichen Saison der Auricher. Mit Folkerts stößt ein weiteres vielversprechendes Talent zum Team, das die Ambitionen des Vereins unterstreicht. Pewsum darf sich auf einen dynamischen Neuzugang freuen.